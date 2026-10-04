Вакцина от аллергии, письмо Наполеона, рудник из нефтяной скважины

Интересные новости науки за неделю

Фото: Реальное время

ИИ расшифровал письмо Наполеона за 6 часов: шифр был утерян, ученые 200 лет не могли ничего сделать. Пересаженное сердце быстро принимает биологический возраст организма, в который было трансплантировано. В России зарегистрировали рекомбинантную вакцину от аллергии на березовую пыльцу. Из нефтяных скважин в США предлагают добывать металлы. Каждый восьмой онкологический пациент имеет канцерогенную инфекцию — например, хеликобактер или вирус папилломы человека.

Ученые больше 200 лет не могли прочитать письмо Наполеона. ИИ расшифровал его за 6 часов

Очередной громкий инфоповод, связанный с ИИ — на сей раз в области исторической криптографии. На этой неделе модель GPT-6 Astra прочитала письмо Наполеона Бонапарта к генералу Огюсту де Мармону, отправленное в 1809 году. Письмо было написано шифром, который до сих пор оставался загадкой для ученых, потому что был утерян практически сразу же после отправки. В письме 1 300 знаков, 155 символов и 29 кодов, которые заменяют целые старинные слова. К настоящему моменту лишь 33 символа сумели точно определить криптографы современности. Все осложнялось тем, что шифр гомофонический: одна и та же буква записывается десятком разных знаков, а значит, частотный анализ тут неприменим.

На этой неделе инженер по искусственному интеллекту компании Sentinel One Картер Черч заявил, что использовал новую модель ИИ от OpenAI для расшифровки этого сообщения. Ей потребовалось 6 часов: она распознала все рукописные знаки на изображении письма, привязала к ним 33 уже установленных значения, а потом быстро принялась перебирать подходящие варианты слов, проверяя, как они складываются в осмысленный текст. Это никто не мешал сделать и «белковым» криптографам, но работа слишком объемная, и до сих пор никто так и не довел ее до конца. А у ИИ получилось.

Выяснилось, что никакой сакральной информации в нем нет — а есть подробная раскладка передвижений французских и австрийских войск во время войны между Францией и австрийской империей Габсбургов. Огюст де Мармон был одним из главных генералов Наполеона. На момент отправки письма он вместе со своими подразделениями дислоцировался на территории современной Хорватии, отдельно от основных армий Наполеона. Габсбурги в тот момент готовились нанести Франции удар, чтобы возвратить себе утраченные территории. В письме Мармону император требует подготовиться к маршу, чтобы воссоединиться с основными войсками и не поддаваться «запугиванию скоплением черни». Он пишет: «Австрия немедленно подвергнется нападению со всех сторон. Следовательно, она спешит к своей гибели».

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Закончилось все тем, что армия Мармона смогла прорваться из Хорватии, воссоединиться с армиями Наполеона — в битве при Ваграме австрийские войска были разгромлены. Мармон стал маршалом Франции.

А мы получили новое подтверждение того, что ИИ превосходит человека во многих своих возможностях. Теперь исследователи боятся, что в будущем, например, новые модели нейросетей смогут «сдеанонить» абсолютно любого пользователя соцсетей — по индивидуальному стилю и почерку.

Главное, ребята, сердцем не стареть: пересаженное сердце молодеет вслед за новым хозяином

Что происходит с органом после трансплантации? Ученые из Гарвардского университета (Бостон, штат Массачусетс) решили замерить биологический возраст пересаженных сердец — по количеству накопленных повреждений ДНК. Исследования проводились на мышах и на людях.

Оказалось, что сердца молодых доноров быстро стареют в организмах пожилых реципиентов. Зато сердца постарше омолаживаются, оказавшись в организмах молодых людей.

Сначала провели эксперименты на мышах трех возрастов: молодых (3 месяца), среднего возраста (1 год) и старых (1,5 года). Перекрестные пересадки провели между всеми группами. Параллельно наблюдали контрольную группу из мышей всех этих трех возрастов, которым никаких пересадок не проводили. Через полгода после операции из новых сердец мышей брали образцы тканей для измерения уровня метилирования ДНК (маркер старения клеток). Их результаты сравнивали с аналогичными в контрольной группе. Биологический возраст донорских сердец изменился и стал более точно соответствовать возрасту реципиентов. Более молодые сердца, пересаженные мышам-старичкам, старели ускоренно. А старые сердца почему-то молодели в молодых телах.

А что с людьми? Конечно, на них никто не экспериментировал. Просто взяли те данные, по которым можно было получить образцы биопсии на уже проведенных трансплантациях. Изучили 11 пересадок в больнице Бостона. Особенностью этих операций была большая разница в возрасте между донором и реципиентом (8—24 года для пожилых сердец, пересаженных молодым, и 38—50 лет для молодых сердец, пересаженных пожилым людям). И эффект оказался тот же! Пересаженные сердца или быстро старели, или ускоренно молодели вслед за своим «новым хозяйским» организмом! Причем результат подтвердился не только в составе ДНК, но и в самой работе нового сердца.

Салават Камалетдинов

Эти результаты пока опубликованы на сервере препринтов и пока не пошли рецензирование, но если результаты подтвердятся — это будет означать, что верхнюю возрастную границу предполагаемых доноров можно будет увеличить. Это даст шанс сотням людей по всему миру, которые умирают, не дождавшись сердца на трансплантацию. Как правило, сейчас рекомендуются доноры моложе 45 лет, а если они старше — то не должны проявлять признаков значительного поражения коронарных артерий. Всем нуждающимся сердец не хватает. Но если включить в когорту доноров пожилых людей и не бояться «недолговечности» старого сердца — это может частично решить проблему.

В России зарегистрировали первую в мире рекомбинантную вакцину от аллергии

Ура, теперь от аллергии на березовую пыльцу можно защититься. Первая вакцина от нее получила в России регистрационное удостоверение. Правда, пока временное. Препарат создали специалисты НМИЦ аллергологии и иммунологии ФМБА России совместно с фармацевтической компанией АО «Генериум». По данным разработчиков, уже этой осенью препарат смогут получить десятки тысяч пациентов — курс состоит из пяти инъекций, и пройти его рекомендуют до начала следующего сезона цветения березы в 2027 году.

Разработчики утверждают, что это первый в мире пример генно-инженерной терапии аллергии на пыльцу березы. От традиционной аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) новая разработка отличается принципом действия. Ученые использовали не природный экстракт белка-аллергена и не всю его молекулу, а лишь его отдельные части, которые получают биотехнологически. А кроме того, вместо 30 инъекций пациенту потребуется пять.

Цель лечения — не в том, чтобы на время убрать насморк, слезотечение и другие проявления поллиноза. Аллерген-специфическая иммунотерапия должна постепенно сформировать у иммунной системы толерантность к аллергену и навсегда избавить человека от этой напасти. Еще одна особенность препарата в том, что он должен помогать не только от поллиноза, но и от проявлений пищевой аллергии, которые вызываются той же самой березовой пыльцой. Ведь при этом организм может реагировать на яблоки, персики, груши, сою, арахис. Разработчики рассчитывают, что новая терапия будет воздействовать и на такие проявления.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Эффективность препарата доказана в ходе клинических исследований. В сезон 2025 года содержание березовой пыльцы в воздухе, по данным ФМБА, превышало обычный уровень более чем в пять раз. На этом фоне у четверти пациентов, получавших препарат, симптомы аллергии полностью отсутствовали. У остальных проявления заболевания снизились в шесть раз. В 2026 году эффект оказался еще выше: проявления аллергии снизились в семь раз. При этом у всех пациентов существенно вырос уровень защитных IgG-антител.

Нефтяные скважины могут стать «рудниками» по добыче важнейших минералов

Рудники будущего могут во многом напоминать нефтяные скважины прошлого. На месторождениях, разрабатываемых методом гидроразрыва пласта, можно с помощью специально закачиваемых жидкостей добывать металлы, необходимые в производстве солнечных батарей и электромобилей. Возможность перепрофилирования обширной сети нефтегазовых скважин, пробуренных в США, сейчас активно изучается исследователями из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории и Университета Оклахомы.

Идея основана на технологии гидроразрыва пласта: огромные объемы жидкости закачиваются в подземные слои горных пород, те разрушаются, выпуская на поверхность нефть и газ. Вместе с этим на поверхность изливается и сопутствующая жидкость. Давно известно, что такая жидкость может попутно накапливать следовые количества металлов — например, лития или даже урана. И вот теперь ученые хотят сделать этот процесс более избирательным. Ведь в эту жидкость можно добавить реагенты для растворения определенных минералов из подземной породы, а потом извлекать их назад.

Концентрация критически важных минералов на отдельных нефтегазовых месторождениях ничтожно мала. Но речь идет более чем о 900 тысячах действующих скважин на обширной территории — за счет общего объема профит получается немалый. По оценкам ученых, нефтяные скважины могли бы давать до 500 млн тонн минералов в год. Это показывают образцы керна из 13 основных нефтеносных формаций Америки: в них оценили содержание 15 целевых элементов. В пермском бассейне Техаса нашли ванадий, титан и никель. Сланцевая формация Уинта в Юте и Колорадо могут стать источником марганца.

Проще всего добывать литий — он лучше всего растворяется в жидкости. Уже даже есть коммерческий стартап в Техасе, который добавляет гидроксид алюминия в сточные воды нефтедобывающих предприятий. Это вещество связывает растворенный в воде литий, который потом высвобождается с помощью горячей воды. Титан извлечь гораздо сложнее. Поэтому химики тестируют органические кислоты, окислители и другие реактивные молекулы, которые могут «вытягивать» ионы металлов из породы.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Через пару лет ученые планируют разработать план добычи металлов из нефтяных скважин. Добывать их планируется параллельно с добычей нефти и газа. А можно будет сосредоточиться и на тех 80% скважинах, которые малопродуктивны и неэффективны. При этом сточные воды планируется впоследствии очищать и использовать повторно.

Правда, пока не совсем понятно, как решать потенциальную проблему: просачивание жидкости с новыми химикатами через трещиноватые горные породы в водоносные горизонты.



Каждый восьмой онкопациент в 2024 году заболел раком из-за инфекций

Ученые из Международного агентства изучения рака исследовали базу данных GLOBOCAN и оценили по ней, какая доля из 20 миллионов новых случаев онкозаболеваний, зарегистрированных в мире в 2024 году, связана с инфекциями. Дело в том, что 12 возбудителей инфекций относятся к канцерогенам первой группы: доказано, что они вызывают рак у человека. Это бактерия Helicobacter pylori, вирус папилломы человека, вирусы гепатита B и C, герпесвирус, ВИЧ, вирус Эпштейна-Барр, вирус полиомы клеток Меркеля, Т-лимфотропный вирус и три паразита.

Оказалось, что примерно 2,3 миллиона новых случаев рака из 20 миллионов — 12% — приходится на эти инфекции. Самой онкогенной оказалась Helicobacter pylori — 760 тысяч зарегистрированных случаев, она вызвала 85% новых диагнозов некардиального рака желудка. 750 тысяч случаев «обеспечил» вирус папилломы человека — как минимум он оказался связан со всеми 600 тысячами случаев рака шейки матки, которые вошли в анализ. Следом в этом антирейтинге идут вирусы гепатита B (гепатоцеллюлярная карцинома), Эпштейна-Барр (рак носоглотки) и гепатита C (гепатоцеллюлярная карцинома).

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

77 процентов всех случаев рака, которые связаны с инфекциями, пришлись в 2024 году на страны с низким и средним уровнем дохода. Это связано и с распространенностью инфекций, и с доступом к вакцинации, диагностике, лечению и скринингу. При этом важно понимать, что для многих подобных опухолей есть способы снижения риска. Против ВПЧ и гепатита В можно сделать прививку. Хеликобактер можно выявить и пройти курс лечения. Если ВПЧ-инфекция уже есть, можно вести подробный скрининг предраковых изменений.

