На KazanForum в мае представят 10 томов толкования Корана для незрячих

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum» в Казани в мае представят десятитомную версию тафсира (толкования) Корана для незрячих, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оргкомитет мероприятия.



Последнее издание толкования адаптировали незрячие специалисты казанского благотворительного фонда «Ярдэм — Помощь» по методу Луи Брайля:

— Данный комментированный перевод на русский язык был выполнен под эгидой Духовного управления мусульман Республики Татарстан и является итогом семилетней работы не только филологов, но и имамов, представителей исламских учебных заведений, — сказал президент правления фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» в мае этого года, по решению президента России Владимира Путина, получил федеральный статус. В мае 2023-го форум пройдет в 14-й раз. Ранее он назывался «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Впервые форум прошел в 2009 году, он принял 250 участников. В 2021 году мероприятие посетили более 5 тысяч участников.

Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин считает, что придание международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum» федерального статуса позволит вывести сотрудничество России и исламского мира на более высокий уровень и поспособствует появлению новых совместных проектов.



22 марта раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав республиканского организационного комитета по подготовке и проведению ежегодного Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

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Маргарита Головатенко