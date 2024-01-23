В Казани проведут благотворительный Сретенский бал

В здании казанского Дворца культуры имени С. Саид-Галиева пройдет Сретенский бал. Юбилейное мероприятие состоится 11 февраля в 15:00.

Бал посвятят теме благотворительности, милосердия и поддержки российского воинства в зоне проведения спецоперации.

— Главным героем бала мы выбрали немецкую принцессу, ставшую русской святой — преподобномученицу Елизавету Федоровну. В нашей стране она была основоположницей множества дел милосердия — создала первые благотворительные фонды, обустраивала акушерские пункты, организовывала комитеты помощи в неурожайные годы, занималась образованием и просвещением. А в годы войн — русско-японской и Первой мировой — в залах Кремлевского дворца сделала фонды, мастерские для помощи солдатам, пункты сбора медикаментов, продовольствия, формы, подарков для бойцов, — говорят организаторы мероприятий.

Принять участие в мероприятии можно в качестве танцоров или зрителей.

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