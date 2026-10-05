От звуковой карты до станка

Сколько стоит издать винил казанскому музыканту

Пластинки Rockid Sound Machine. Фото: Радиф Кашапов

Виниловые пластинки казанских исполнителей из диковинки превратились в редкое, но заметное явление. Они вышли уже у нескольких продюсеров и групп, их можно приобрести и на концертах, и в магазинах. Дорогое ли удовольствие и приносит ли оно музыкантам прибыль, разбиралось «Реальное время».

Пластинки покупают все больше

В 2025 году стали покупать на 15% винила больше, чем в 2024-м, пишет РБК со ссылкой на данные компании «Платформа ОФД». Это все еще нишевый, но перспективный с точки зрения прибыльности рынок.

Чтобы выпустить пластинку, музыканты либо обращаются к лейблам, либо занимаются этим сами. При этом сначала музыку нужно записать, а потом еще и отмастерить под винил, то есть обработать получившиеся файлы, чтобы воспроизведение музыки на физическом носителе не привело к искажениям или даже поломке проигрывателя. После этого звук нарезают на лаковый диск, с него изготавливаются металлические матрицы, с которых прессуют пластинки. Осталось положить их в конверты и отправить по адресу.

Наряду с винилом музыканты, конечно, обязательно выкладывают музыку в Сеть (иногда чуть позже физического релиза), а некоторые до сих пор издают и компакт-диски.

— Последний раз что-то не по приколу я выпускал довольно давно, наверное, году в 2014-м, — говорит Георгий Морозов о 12-дюймовой пластинке Disappear Here своего проекта Gmorozov. — Этот альбом для меня, во-первых, первый с какой-то законченной темой, единой картинкой и единым ощущением. Его смысл, я думаю, в том, что есть некое мое ощущение того, как «электронная музыка», «вечеринка», «ощущение вертолета в голове» после вечеринки, «крутой бит», «крутой бас» звучат в моей голове. Так вот альбом — это некий воображаемый клуб, вымышленная вечеринка, где все, что мне всегда казалось крутым, описано, и название Disappear Here — приглашение зайти в этот мир на часок и выйти с ощущением, что ты там побывал и хотелось бы еще.

Для релиза команда дизайнеров, Дмитрий Спектров и leilyaaash, придумала обложку. Мастеринг делал тверской продюсер Digital Mess. Также Морозов благодарит продюсера Сергея Оморокова (он же Hatewax) за то, что он помог напечатать пластинку силами дистрибьютора Triple Vision в Нидерландах.

— Альбом продается через всех мировых дистрибьюторов типа Juno, а в России ввиду его отсутствия мы продаем сами. Скоро он выйдет и на цифровых площадках, — пояснил он.

Еще будет отдельный альбом ремиксов. Копии можно купить и в Казани, говорит Морозов, добавляя, что получает за продажи деньги — за вычетом комиссии дистрибьютора (лучше всего реализация идет в Южной Америке).

Gauga выпустила цветной винил. предоставлено пресс-службой лейбла Yummy Music

«Это больше про коннект и историю»

Максим Морозов в рамках проекта Rockid Sound Machine выпустил 9 виниловых пластинок начиная с 2020 года — на британском лейбле No Half Steppin, на швейцарском Burning Sole, армянском Tunes Delivery. Последние 4 пластинки вышли одновременно в июне этого года на детройтском Funk Night Records.

Морозов — сторонник звучания, приближенного к 1970-м годам, поэтому в ходе подготовки релизов к выпуску используются эмуляции старых предусилителей, пленки, пружинных ревербераций. Новые пластинки Rockid Sound Machine можно купить в крупных городах, а также у автора.

— Это нишевый проект с очень небольшой аудиторией, — говорит Максим Морозов. — Пластинки выходят маленьким тиражом. Прибыль тут, скорее, символическая, особенно учитывая затраты на производство. Однако для музыкантов с большой аудиторией винил действительно может быть неплохим источником дохода. Для меня пластинки — это больше про коннект и историю. С каждым новым релизом появляется все больше интересных знакомств — старые британские радиодиджеи, японские фанк-танцоры, коллекционеры винила со всего света, люди самых разных слоев и поколений.

— Меня это вдохновляет, — говорит Морозов. — Выпуская музыку на виниле, ты вписываешь ее в историю. Она попадает в каталоги а-ля Discogs, и пластинки с годами можно обнаружить в самых неожиданных уголках планеты. Поэтому на последних пластинках мне принципиально важно было указать, что эта музыка сделана у нас.

Обратите внимание, что на виниле АИГЕЛ указан лимитированный тираж в 240 копий. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Что купить на концерте?

Пластинка становится не только носителем музыки, но и сувениром с концерта, так что его издают активно концертирующие группы. «На самом деле винил очень хорошо расходится — даже больше, чем диски, — говорила в интервью «Реальному времени» вокалистка «Мураками» Диляра Вагапова. — Люди любят винил. У нас аудитория, которая ценит его и слушает музыку на нем».

Сейчас у «Мураками» есть четыре пластинки. Два номерных альбома «Среди акул» и «В Песнях Навсегда», а также сборники «XX Лет. The Best» и «Легенды русского рока».

Татарская рок-группа Gauga на первый тираж альбома Alisa собирала средства через краудфандинговую платформу Crowdloud, предлагая в качестве лотов не только винил, но и одежду, открытки, постеры и возможность попасть на репетицию. Все пластинки разошлись, средства от продаж были вложены, в частности, в новое издание.

— Первый московский тираж в 100 штук обошелся нам в 300 тысяч, процесс работы с москвичами не очень понравился, — говорит лидер группы Оскар Юнусов. — Сейчас мы около полугода готовим второй тираж, его делают в Венгрии, ждем 500 копий, по стоимости вышло также, но сюда нужно добавить еще доставку, это около 70 тысяч.

Перед релизом пластинку отмастерили, но потом в компании ее переделали. В Венгрию решено было отправить просто готовые файлы.

Методом краудфандинга на сайте Boomstarter собирались средства на издание двойной пластинки трибьюта Ильхама Шакирова. 67 спонсоров помогли собрать полмиллиона рублей. 100 копий винила обошлись в 338 тысяч рублей, не считая доставки. При этом для релиза был сделан мастеринг стоимостью еще в 100 тысяч.

Отметим, что напечатать в России сто копий можно и за меньшие деньги, но это в любом случае минимальный тираж. На волне интереса к винилу с воодушевлением была принята новость, что фирма «Мелодия» возобновила выпуск дисков на заводе в Новосибирске.

Что касается стоимости, то в среднем один «казанский» большой винил оценивается от 3200 до 5000 рублей. При этом основатель магазина «Сияние» Владимир Мишаков отмечает, что интерес к местным релизам, мягко говоря, сдержанный. И указывает, на чем реально можно заработать.

— Огромный интерес последние два года на «мелодиевские» татарские пластинки, почти каждый день приходят, звонят, спрашивают, — отмечает Мишаков. — А их давно ни нам на реализацию не приносят, ни на продажу никто не предлагает. На барахолке в парке Карима Тинчурина по воскресеньям дядьки за убитые по состоянию пластинки просят огромные суммы. А на «Авито» и «Мешке» их тоже с трудом найдешь.