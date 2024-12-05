В Татарстане создадут рабочую группу по развитию инклюзивного образования

В Татарстане будет создана межведомственная рабочая группа по развитию инклюзивного образования, первая встреча которой запланирована на вторую половину декабря. Это решение было принято в ходе визита депутатов Госсовета в инклюзивный центр «Симург», где они присутствовали на специальном показе спектакля «Брысь! Или история кота Филофея» в рамках Декады инвалидов. Об этом сообщил депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон в своем telegram-канале.

Депутаты обсудили важные вопросы, касающиеся инклюзивного образования, включая необходимость изменения нормативной базы и учебных программ для педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).



В ходе обсуждения было решено сформировать перечень вопросов для рабочей группы и разослать приглашения профильным ведомствам. Депутаты, включая Ирина Терентьеву и Алексея Созинова, подчеркнули важность укрепления материально-технической базы школ и повышения социальной защищенности педагогов.

Инклюзивный центр «Симург», созданный три года назад, обслуживает 86 детей с ОВЗ и предлагает разнообразные программы. Все средства, собранные на благотворительном спектакле, будут направлены на развитие центра и поддержку его воспитанников.

Напомним, что в Казани стартовал проект «Адаптивный спорт для всех». Это первая в своем роде программа в Татарстане, которую создают на базе средних общеобразовательных школ с инклюзивным образованием, инициатором выступил Центр социальной поддержки АНО «Школа для всех».



Анастасия Фартыгина