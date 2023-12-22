В сектор Газа с начала обострения конфликта выехали более 5,4 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В сектор Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября выехало 5 405 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

— 5 405 грузовиков с 95 710 тоннами гуманитарной помощи въехали в сектор Газа с начала войны, — цитирует ТАСС сообщение ведомства в одной из социальных сетей.

В пресс-службе подчеркнули, что из этого числа было доставлено продуктов питания около 53,12 тыс. тонн (с ними на территорию Газы въехали 2 642 грузовика), 787 грузовых машин привезли 9,1 тыс. тонн медикаментов, еще 762 — воду в количестве 15,3 тыс. тонн, 712 грузовиков доставили оборудование для организации работы пунктов временного размещения (10,54 тыс. тонн), еще 502 машины доставили смешанные грузы (7,65 тыс. тонн).



realnoevremya.ru/Галия Гарифуллина

В Татарстане для помощи жителям сектора Газа собрали 53 млн рублей. Деньги собирает благотворительный фонд «Закят». В начале ноября в Казани по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова определили центры для сбора гуманитарной помощи пострадавшим жителям Газы. За короткое время в республике удалось собрать 20 тонн гуманитарного груза на сумму свыше 5,2 млн рублей.

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Илина Хакимова