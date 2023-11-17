Гумпомощь из Татарстана дошла до Красного Полумесяца в Египте

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС России

Первая партия гуманитарной помощи, отправленная из Татарстана, дошла до представителей Красного Полумесяца в Египте. Об этом сообщает благотворительный фонд «Закят».

Гуманитарная помощь предназначена для жителей сектора Газа. В ближайшее время партию доставят в зону палестинского анклава.

Первый борт МЧС России с гуманитарной помощью для населения сектора Газа, собранной жителями Татарстана при участии фонда «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!» и ДУМ республики, отправился из Казани в Египет 10 ноября. Общий вес груза составил 25 тонн. Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил благодарность жителям республики, принявшим участие в ее сборе.

По поручению руководителя республики в Казани определили три пункта сбора гуманитарной помощи пострадавшим жителям Газы. По данным на 8 ноября, в регионе собрали 31 млн рублей.



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Айрат Назипов