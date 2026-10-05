Как обвиняемый казанский судья Марсель Гафаров подал в суд на следователя

Он оспаривает законность неактуальных постановлений СК по своему уголовному делу

Фото: Динар Фатыхов

В ранге обвиняемого прибыл в Советский суд Казани мировой судья Марсель Гафаров в минувшую пятницу — поддержать жалобу своего адвоката на действия следствия. На заседании оба просили признать незаконными документы СК от 5 августа текущего года, когда его клиента объявили в федеральный розыск и приостановили на время розыска расследование по делу. На заседании выяснилось — контракт с добровольческим объединением «Барс» Гафаров добровольно расторг еще в середине августа, после чего вернулся в Казань, и силовики возобновили следствие. «Реальное время» выяснило, чем важен для защиты судьи спор о законности двух устаревших постановлений.

По делу мирового судьи истекают сроки давности?

В суд Марсель Гафаров явился при полном параде — в форме цвета хаки с говорящими шевронами «Барс ДНР», «Арча СВО-2026» и надписью «Татарин» на бейсболке. На груди — четыре награды, включая медали «Слава труду», «За отличие в охране общественного порядка» и «За боевое содружество». Правда, о своем участии в СВО и отношении к уголовному преследованию рассказывать журналисту отказался.

Такую же позицию занял его защитник Марат Мухтаров, воздержавшись от комментариев относительно доводов своей жалобы на действия СК и вообще логики оспаривания тех решений, что уже не действуют.

Марсель Гафаров не стал делиться информацией — довелось ли ему поучаствовать в боевых действиях. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Впрочем, как пояснили знакомые с ситуацией представители адвокатуры, оспаривать постановление о розыске и приостановлении следствия имеет смысл, когда речь идет о сроках давности по делу. Гафарову после согласия Высшей квалифколлегии судей РФ глава СКР Александр Бастрыкин заочно предъявил обвинение в превышении полномочий по части 1 статьи 286 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в 4 года лишения свободы, данный состав УК относится к категории преступлений средней тяжести. Срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 6 лет.

В случае с мировым судьей Казани этот срок мог истечь в конце декабря 2026-го, однако с учетом приостановки предварительного следствия на время розыска его могут продлить. Что означает — сотрудникам СК может хватить оставшегося времени для того, чтобы завершить расследование и направить дело в прокуратуру, а суду — чтобы рассмотреть его до истечения сроков давности.

В казанский суд мировой судья прибыл в военной форме. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, претензии в адрес Гафарова связаны с его службой в МВД Татарстана, где он ранее занимал пост начальника отдела управления уголовного розыска и успел до отставки получить чин полковника. К уголовной ответственности его уже после занятия должности судьи привлекли по материалам разработки УФСБ по Татарстану. По версии силовиков, оперативники МВД проводили оперативно-разыскные мероприятия в отношении лиц, которые не привлекались к уголовной ответственности.

Заявление Бастрыкина ВККС России рассматривала в отсутствие мирового судьи из Казани — тот 1 июля сего года заключил контракт с упомянутым выше подразделением «Барс» и покинул Татарстан. В его отсутствие региональная Квалифколлегия судей приостановила его полномочия, а в конце августа уже с участием вернувшегося Марселя Гафарова — досрочно прекратила его полномочия. Однако это решение в сентябре отменил вышестоящий орган судейского сообщества. Мотивировочная часть с обоснованием позиции ВККС в Казань еще не поступила.

Против присутствия журналиста не возражали ни следователь, ни помощник прокурора. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В данный момент у Гафарова статус мирового судьи, чьи полномочия приостановлены — поскольку первое решение татарстанской Квалифколлегии им ранее не оспаривалось. Рассматривать дела он не может.

Защита — о грифе «Совершенно секретно», судья — о рисках огласки дислокации военных

На заседании Советского райсуда Казани Гафаров заявил ходатайство «об отстранении представителя прессы». «Могут быть затронуты мои данные», — отметил он.

Адвокат Марат Мухтаров представлял интересы Гафарова и на заседаниях ВККС РФ и ККС Татарстана. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Адвокат Марат Мухтаров поддержал клиента, правда, по иным основаниям:

— Мой доверитель участвовал в СВО, и огласка может негативно повлиять. Кроме того, данное дело имеет материалы с грифом «Совершенно секретно» и, если даже они здесь не будут оглашаться, это может повлиять на режим секретности. Возможны какие-то домыслы, провокации — не по злому умыслу.

Старший следователь по расследованию особо важных дел 2-го отдела Следкома по Татарстану подполковник Ленар Сабиров настаивать на секретности не стал, оставил вопрос на усмотрение суда. Помощник прокурора района Лейсан Хакимова против журналиста в зале не возражала.

Помощник прокурора Советского района Казани Лейсан Хакимова просила суд отклонить жалобу защиты. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем не менее председательствующий по делу судья Сергей Жиляев принял решение ходатайство удовлетворить. Правда, сослался на иные основания: «В ходе рассмотрения жалобы могут быть оглашены охраняемые федеральным законом сведения, в частности о дислокации воинского соединения».



Заседание в закрытом режиме растянулось на полтора часа. В оглашенной в присутствии журналиста «Реального времени» резолютивной части решения прозвучало: доводы жалобы адвоката Мухтарова в интересах Гафарова оставить без удовлетворения.



В активе подполковника Ленара Сабирова — немало известных фигурантов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также выяснилось, что оспариваемые защитой постановления выносил тот же следователь Ленар Сабиров.

Ранее он участвовал в расследовании ряда других резонансных дел, в том числе — в отношении куратора следствия из прокуратуры Татарстана Алия Купова, экс-главы КЗИО Альметьевска Ильвиры Пузыревой и экс-главврача Нижнекамской больницы Руслана Валеева, причем преследование последнего Следком прекратил за отсутствием состава преступления.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чем закончится уголовное дело мирового судьи — покажет время. Вынесенное решение по жалобе на следователя, вероятно, станет предметом рассмотрения в апелляционной инстанции.