«Акция добровольная»: власти Агрызского района Татарстана предложили учителям перечислить деньги на ветеранов

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Агрызском районе Татарстана учителей попросили перечислить деньги на организацию праздника для ветеранов Великой Отечественной войны. Документ за подписью заместителя главы исполкома района Рустема Шарипова опубликовали в группе «Поборы в школах и детсадах. Новости мира» во «ВКонтакте».

— В рамках подготовки достойного проведения предстоящего праздника 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2023 года просим вас и ваших сотрудников перечислить однодневный заработок для чествования ветеранов по приведенным ниже реквизитам, — сказано в документе.

Деньги предложили перевести на специальный счет.

Фото: «Поборы в школах и детсадах. Новости мира»/vk.com

Ситуацию прокомментировал и.о. главы Агрызского района Ленар Нургаянов. Он отметил, что в этом году в преддверии Дня Победы прозвучало предложение организовать благотворительную акцию, участниками которой могут стать местные предприниматели, руководители учреждений и неравнодушные жители. Эту идею поддержали городской актив, депутатский корпус и трудовые коллективы, поэтому и было принято решение запустить акцию, сообщил он.

— Хотим заверить, что ни о каком принудительном сборе средств, в том числе с работников бюджетной сферы, не может идти и речи! Акция добровольная. Мы будем жестко контролировать этот вопрос. Сожалеем, что информация вызвала у жителей негативный отклик, — написал он на своей странице.



Нургаянов добавил, что в районе проживают 158 ветеранов, и отметил, что им будет оказываться вся необходимая адресная помощь в постоянном режиме.



Напомним, в этом году выплату в размере 10 тысяч рублей перечислят 248 участникам и 47 инвалидам Великой Отечественной войны. Выплаты ветеранам предоставляются согласно указу президента России Владимира Путина «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню Победы». Он был выпущен еще в 2019 году и действует по сей день.



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Айрат Назипов