Жители и организации Альметьевска собрали 12 тонн гуманитарной помощи для Оренбургской области

Фото: Максим Платонов

Жители и организации Альметьевска проявили солидарность, собрав всего лишь за 4 дня 12 тонн гуманитарной помощи. Вещи первой необходимости, такие как одежда, обувь и продукты питания, увозили на грузовиках, своих машинах и даже из ближайших магазинов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Уже около 90 человек пришли. Получается достаточно такая объемная гуманитарная помощь. Приходили как жители, бабушки в первую очередь, так и благотворительные фонды «Доброе сердце» помогли в сборе гуманитарной помощи, — сообщила Светлана Шарафиева, заведующая центром развития добровольчества «Добрый Альметьевск».

По поручению главы района ночью в Оренбург были отправлены 10 тонн питьевой воды и пять надувных лодок для пострадавших. Волонтеры откликнулись на призыв помочь с упаковкой вещей. Из Лениногорска была отправлена целая фура с питьевой водой, а местный завод предоставил более 3 тысяч 5-литровых бутылей безвозмездно.

— Испокон веков повелось так, что наше общество помогает тем, кто попал в беду. В прошлом году это была деревня Курганской области, когда выгорели несколько населенных пунктов, мы конгресс татар тоже помогали восстанавливать жилища, инфраструктуру. В Оренбурге татарские деревни не пострадали, но здесь помощь оказывается не по национальному принципу, — рассказал Ирек Шарипов, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар.

Представители национально-культурной автономии татар встретят фуру с водой в Оренбургской области и направят ее всем нуждающимся. Ранее «Реальное время» сообщило о начале паводков в Курганской области, где уже эвакуировали 4 тысячи человек.

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Анастасия Фартыгина