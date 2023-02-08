В Татарстане организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших при землетрясении жителей Турции
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил кабмину республики организовать работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Турции, которые пострадали от сильнейшего землетрясения. Об этом сообщает его пресс-служба.
Вице-премьер Лейла Фазлеева и Генеральный консул Турции будут координировать республиканские предприятия в вопросах сбора предметов первой необходимости для пострадавших.
Кроме того, татарстанцы могут пожертвовать деньги на помощь жителям Турции. Для этого сформирован специальный счет. Его реквизиты:
- *Благотворительный фонд «Ак Барс Созидание»*
ОГРН 1061600052425
ИНН/КПП 1658079690/165701001
р/с 40703810100020000999 в ПАО «Ак Барс» Банк
БИК 049205805
К/с 30101810000000000805
Назначение платежа: Помощь жителям Турции.
Напомним, землетрясение в Турции произошло утром в понедельник, 6 февраля. По последним данным, погибли 5 894 человека, еще 38,4 тысячи граждан получили различные травмы.
От землетрясения также пострадала Сирия. Там, согласно последним данным, погибли 1250 человек. Травмированы более 2 тысяч граждан.
По оценке Всемирной организации здравоохранения, землетрясения и последующие афтершоки в Турции и Сирии могли затронуть около 23 миллионов человек. Из них 1,4 миллиона — дети.
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