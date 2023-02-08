В Татарстане организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших при землетрясении жителей Турции

Фото: realnoevremya.ru/Артем Дергунов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил кабмину республики организовать работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Турции, которые пострадали от сильнейшего землетрясения. Об этом сообщает его пресс-служба.

Вице-премьер Лейла Фазлеева и Генеральный консул Турции будут координировать республиканские предприятия в вопросах сбора предметов первой необходимости для пострадавших.

Кроме того, татарстанцы могут пожертвовать деньги на помощь жителям Турции. Для этого сформирован специальный счет. Его реквизиты:



*Благотворительный фонд «Ак Барс Созидание»*

ОГРН 1061600052425

ИНН/КПП 1658079690/165701001

р/с 40703810100020000999 в ПАО «Ак Барс» Банк

БИК 049205805

К/с 30101810000000000805

Назначение платежа: Помощь жителям Турции.

Фото: realnoevremya.ru/Артем Дергунов (архив)

Напомним, землетрясение в Турции произошло утром в понедельник, 6 февраля. По последним данным, погибли 5 894 человека, еще 38,4 тысячи граждан получили различные травмы.

От землетрясения также пострадала Сирия. Там, согласно последним данным, погибли 1250 человек. Травмированы более 2 тысяч граждан.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, землетрясения и последующие афтершоки в Турции и Сирии могли затронуть около 23 миллионов человек. Из них 1,4 миллиона — дети.



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Татьяна Демина