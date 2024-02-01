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В России вступил в действие национальный стандарт индекса деловой репутации

08:15, 01.02.2024

В России заработал национальный стандарт индекса деловой репутации бизнеса. Соответствующий документ опубликован на сайте Росстандарта.

Согласно стандарту, компании будут оценивать по трем направлениям:

  • экология: степень воздействия на окружающую среду, использование наилучших доступных технологий и реализация экологических проектов;
  • кадры: уровень оплаты труда, социальные и демографические программы, благотворительность;
  • государство: налоговая история и деловая репутация, взаимодействие с бизнес-объединениями.

Особое внимание уделят вкладу бизнеса в демографическое развитие России и социальное инвестирование в регионах присутствия.

В зависимости от полученных результатов компании смогут получить рейтинг от низшего C (до 30 баллов) до высшего AAA (от 101 балла). Эти данные будут находится в свободном доступе.

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Галия Гарифуллина
Бизнес
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