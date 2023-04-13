За 2022 год «Круг добра» обеспечил лекарствами 101 ребенка из Татарстана
За 2022 год благотворительный фонд «Круг добра» обеспечил лекарствами 101 ребенка из Татарстана, сообщает пресс-служба Минздрава республики. Фонд создан по инициативе президента России Владимира Путина в 2021 году.
Из 101 ребенка 14 имеют редкие заболевания. Они получили 17 препаратов и 8 видов медицинских изделий.
Всего у «Круга добра» 5 528 подопечных по всей России.
В декабре прошлого года сообщалось, что правительство России собирается выделить фонду «Круг добра» грант размером почти 70 млрд рублей. Деньги потратят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. За счет выделенных средств в фонде планируют продолжать обеспечивать детей медицинской помощью, в том числе и за границей.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым