Казань отправила гуманитарную помощь в затопленный Орск
Благотворительный фонд «Нэфис» отправил гуманитарную помощь в Орск, где из-за паводка введен режим ЧС федерального уровня. Жители затопленного города получили бытовую химию общим весом 18,5 тонны.
Груз принял оренбургский благотворительный фонд «Рассвет», который организует передачу помощи пострадавшим от паводка.
В состав груза вошли:
- около 10 тысяч единиц хозяйственного мыла;
- 25,9 тысячи упаковок жидкого и твердого туалетного мыла;
- 2,2 тысячи упаковок стирального порошка;
- 6 тысяч упаковок сухих чистящих средств;
- 5,1 тысячи упаковок жидкостей для мытья посуды.
Напомним, Оренбургская область столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия паводком. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Орске, где прорвало дамбу.
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