Команда волонтеров «Нижнекамскнефтехима» организовала праздник для детей с ОВЗ

Фото: НКНХ

Сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа разработали и реализовали программу масленичных гуляний для воспитанников Нижнекамской школы-интерната «Надежда» — для детей с ограниченными возможностями здоровья. Праздник, открывающий историю Масленицы через спортивные игры, танцы и песни, прошел на базе оздоровительного лагеря «Юность». Его участниками стали 11 воспитанников центра в возрасте от 12 до 16 лет. Нынешняя встреча стала первой по счету в рамках волонтерского проекта «Масленица», который реализуется благодаря программе социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

— Наша инициатива — большой и дружной команды единомышленников — направлена на детей с ограниченными возможностями здоровья. Эти дети не избалованы вниманием, поэтому вдвойне трогательны подобные благотворительные дела. Ведь самое дорогое, что может быть в жизни — поддержка и забота о тех, кто особо в этом нуждается, — говорит Алексей Ильяшевский, старший менеджер по развитию «Нижнекамскнефтехима», лидер волонтерского проекта.

На свежем воздухе дети и взрослые играли в задорные игры, водили хороводы, танцевали и шутили. Фото: НКНХ

Дети, члены их семей, а также педагоги центра «Надежда» на празднике погрузились в атмосферу радости и веселья. Участников мероприятия активисты предприятия встречали в нарядных стилизованных костюмах. На свежем воздухе дети и взрослые играли в задорные игры, водили хороводы, танцевали и шутили.

— Для детей с ограниченными возможностями здоровья подобные мероприятия открывают новые горизонты и позволяют поверить в свои силы, адаптироваться в обществе, завести новых друзей и получить массу позитивных впечатлений, — считает воспитатель центра «Надежда» Наталья Кураева.

— Я очень рад, что меня пригласили на мероприятие. Нечасто выпадает такая возможность. Все очень понравилось — конкурсы интересные. Я с удовольствием лепил снежки, — поделился впечатлениями воспитанник центра «Надежда» Станислав Леонтьев.

Волонтеры «Нижнекамскнефтехима» угостили всех участников праздника чаем и традиционным масленичным блюдом — блинами. Кроме этого, мальчишки и девчонки получили от волонтеров оригинальные памятные подарки.

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— Праздник — замечательный. Особенно понравилась роспись на снегу цветными красками — я нарисовала солнышко. Нас угощали чаем с ароматными блинами и вкусными пирожками, — рассказала после праздника воспитанница центра Мехринисо Куранова.

Кульминацией праздника стало сжигание чучела Масленицы. Дети, педагоги и волонтеры получили заряд положительных эмоций от совместного общения.

— Счастливые лица детей, их искренние улыбки и слова благодарности от сотрудников центра оставляют неизгладимое впечатление в сердцах. Благодаря подобным совместным мероприятиям мы понимаем, что самое большое счастье в жизни — это дарить добро детям, — отметила в завершение праздника участница волонтерского проекта, эксперт управления экономики операций Эльза Надырова.