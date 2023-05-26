Солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова поработала водителем бесплатного социального такси

Фото: "День добрых дел"

Известная рок-певица стала участником видеопроекта казанского благотворительного фонда. Диляра Вагапова, солистка рок-группы «Мураками», снялась в очередном выпуске видеошоу «Социальное такси».

Герои проекта, известные музыканты, артисты, спортсмены и блогеры говорят о благотворительности и отвечают на вопросы ведущего, «работая» при этом водителями бесплатного такси для маломобильных пассажиров. При этом все поездки — не «постановочные», а вполне настоящие: пользователи зачастую сервиса не знают, кто будет их водителем, а гости проекта отвечают на вопросы ведущего и пассажиров без подготовки.

Проект создан на базе функционирующего в Казани с 2014 года социального такси благотворительного фонда «День добрых дел» и в 2023 году стал одним из немногих в стране, получивших поддержку АНО «ИРИ» (Институт развития интернета — правительственная структура, координирующая и финансирующая производство и распространение социально значимого интернет-контента).

Для перевозки маломобильных пассажиров фонд использует собственный специализированный автотранспорт, оплата с пассажиров не взимается. На сайте фонда «День добрых дел» указано, что за годы реализации проекта услугой воспользовались более 20 000 раз.

"Реальное время"