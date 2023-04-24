Директор фонда помощи бездомным животным о системе ИИ для отлова собак: «Тут необходим человеческий фактор»

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

На качественный отлов бродячих собак влияет и человеческий фактор. Таким мнением с РБК «Татарстан» поделился директор благотворительного фонда помощи бездомным животным «Кот и пес» Альберт Галиев. Он прокомментировал идею внедрения системы искусственного интеллекта для отслеживания бродячих собак.

— Возможно, создатели зашли в эту идею не со стороны животных, а со стороны технологий. Может, это просто раскрутка. Ну прикольная идея, но не больше, потому что камера не понимает, насколько опасно животное. Тут необходим человеческий фактор, — отметил Альберт Галиев.

Он также высказался об инициативе ввести эвтаназию для отловленных агрессивных животных. По его мнению, большую роль в этом вопросе играют технические особенности.

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

— Недавно хотели вводить эвтаназию для отловленных животных. Если подразумевать, что необходим отлов всех собак, то, в принципе, эта идея логична. А как она будет реализована — это больше вопрос к техническим специалистам. Насколько мы знаем, подобная система работает с людьми, и не в одной стране. Но если отлавливать агрессивных животных, а не всех подряд, то система бесполезна. В целом, на мой взгляд, в рамках существующего законодательства эта система не нужна, — подчеркнул специалист.

Напомним, в Казани введут систему отслеживания бездомных собак по видеокамерам. На эти цели власти готовы потратить 11 млн рублей. Работы необходимо выполнить до 18 января 2024 года.

В Госдуму внесен законопроект, которым предусматривается пересмотр действующих норм в отношении бездомных животных. Предлагается умерщвлять безнадзорных животных, если они проявляют агрессию.

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Елизавета Пуншева