В Казани появилась возможность обменять непригодившиеся подарки на акции крупных компаний

Жители Казани могут передать на благотворительность вещи, которые были подарены в этом году или ранее, но не пригодились, в популярных торговых центрах во время шопинга. За передачу вещей можно получить несколько полезных подарков — ценную бумагу для себя, а также подарочные сертификаты на ценные бумаги аналогичного номинала для близких, коллег и друзей.

Тинькофф Инвестиции и благотворительный фонд «Второе дыхание» обменивают непригодившиеся подарки на акции крупнейших российских компаний в рамках благотворительного проекта в специальных точках. В Казани сдать вещи на благотворительность с пользой можно в ТРЦ Мега. В благотворительном проекте также участвуют сети MAAG, ECRU, VILET и DUB — партнеры фонда “Второе дыхание”.

Руководитель управления развития и продвижения инвестиционных сервисов Артем Сухорученков пояснил, что акции устойчивых компаний могут быть полезной альтернативой привычным, но не всегда нужным подаркам. «В праздники люди дарят друг другу большое количество подарков. Мы хотим, чтобы этот выбор не был мучительным, а люди получали по-настоящему желанные подарки», — уточнил он.

Вещи для благотворительных целей должны соответствовать критериям фонда «Второе дыхание»: быть чистыми и сухими и не содержать плесени. Вещи лучше приносить в завязанных пакетах для их сохранности. Не принимаются нижнее белье, носки и колготки.

«Сдав вещи в Фонд, вы можете не только освободить шкафы от ненужного и сделать тёплый подарок тем, кто в этом нуждается, но и инвестировать в будущее. А также вы дарите возможность людям по всей России, которым помогает Фонд, встретить Новый год в том, что нравится, или просто в чём-то тёплом», — пояснила, в чем заключается главная благотворительная цель проекта, Дарья Алексеева, учредитель фонда «Второе дыхание».