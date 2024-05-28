Активисты «ТАИФ-НК» совместно с мотоциклистами Нижнекамска устроили праздник в детском доме

Фото: предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

В преддверии Дня защиты детей активисты «ТАИФ-НК» совместно с мотоциклистами Нижнекамска навестили воспитанников детского дома. Появление брутальных мужчин стало для ребят настоящим сюрпризом. Под рев моторов бородатые байкеры в кожаных куртках заехали прямо во двор, чем вызвали неподдельный восторг у мальчишек и девчонок.



— С начала мотосезона мы всегда посещаем различные социальные центры Татарстана. Своими поездками, разговорами, памятными фотографиями дарим позитив детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сегодня мы проводим благотворительную акцию совместно с работниками «ТАИФ-НК». Многие из них состоят в нашем мотосообществе. С собой они привезли различные подарки. Спасибо за это большое. Я верю в закон бумеранга. Добро обязательно им вернется, — рассказал член вольного мотосообщества Нижнекамска Ильнар Абукаев.

Гости приехали не только покатать детей на железных конях, с собой они привезли целую программу развлечений и огромное количество подарков.



— В «ТАИФ-НК» много сотрудников ездит на двухколесной технике. В свободное от работы время мы посещаем различные мероприятия вместе с байкерами города. На собрании актива «ТАИФ-НК» решили поддержать эту благотворительную акцию. Уточнили у руководства детского дома, что необходимо приобрести для детей, в чем они нуждаются. Нас попросили купить настольные игры и спреи от комаров. Уже скоро ребята поедут отдыхать в оздоровительный лагерь «Заря», будут много времени проводить на природе, им необходимы будут средства защиты от насекомых. Помимо этого, мы купили сладкие подарки, мороженное, которое они так любят, — сказал Тагир Бердыев, заместитель начальника отдела снабжения «ТАИФ-НК».



Дети с удивлением рассматривали необычных гостей, интересовались экипировкой и марками мотоциклов. Суровые на вид мужчины оказались добрыми весельчаками. Они катали ребят на любом понравившемся мотоцикле, шутили, прыгали и танцевали с детьми и ростовыми куклами.

— Сегодня один из лучших дней в моей жизни. Впервые я так близко увидел настоящих байкеров, смог покататься с ними на мотоциклах, — с улыбкой сказал девятилетний Женя.



— Работники «ТАИФ-НК», мотоциклисты города, подарили детям настоящий праздник. Мы всегда рады новым друзьям, знакомствам. Гости приехали не с пустыми руками, привезли любимое нашими детьми мороженное, различные игрушки, а также спреи от комаров. Ребят ждет отдых в летних лагерях, мы попросили «ТАИФ-НК» приобрести средства от насекомых, чтобы они не омрачили отдых детям. Спасибо большое за оказанную помощь, — подчеркнула директор нижнекамского детского дома Юлия Кривенцова.

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По ее словам, этот день надолго останется в памяти у детей и взрослых. Каждый из них подарил друг другу не только хорошее настроение, но и частичку своего сердца.



Лилия Егорова