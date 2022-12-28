Минтимер Шаймиев исполнил желания двух девочек из Татарстана

Первый президент Татарстана и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев исполнил желания двух маленьких жительниц республики. В благотворительной акции «Елка желаний» он принял участие еще 21 декабря, когда снял с новогодней елки открытки с пожеланиями детей, сообщает пресс-служба главы республики.

Минтимеру Шаймиеву выпали пожелания 9-летней Зифы Валиевой из Арского района и 13-летней Азалии Муртазиной из Нурлатского района.

Зифа Валиева с пяти лет мечтала побывать на Республиканской елке в Казани. Ей подарили билет на елку, сладости и книги на татарском языке, среди которых большой сборник «Татарские народные сказки».

Фото: tatarstan.ru

А вот Азалия Муртазина загадала желание побыть кинологом. По просьбе Минтимера Шаймиева Азалию пригласили на базу ОМОН «Ак Барс» Управления Росгвардии по РТ. Девочку ознакомили с деятельностью базы, продемонстрировали ей работу кинолога с собаками и научили некоторым навыкам взаимодействия с животными.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» приняли участие депутаты парламента, руководители министерств и ведомств. Елка была украшена открытками, в которых дети с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей, дети-сироты, а также пожилые люди с тяжелыми заболеваниями написали пожелания и поделились своими новогодними мечтами.

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Айрат Назипов