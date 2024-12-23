Директор Мамаширской средней школы: «Этот подарок для нас бесценен»

В канун Нового года Мамаширская средняя школа Кукморского района получила в подарок 10 комплектов компьютерной техники

Фото: Динар Фатыхов

«Понять потенциал ребенка, его интерес и сделать все, чтобы дать ему развиться», — в этом главный секрет успеха одной из самых успешных сельских школ Татарстана. Многие из здешних учеников — призеры и победители олимпиад и конкурсов, а также спортсмены-медалисты. «Реальное время» побывало в необычной школе, ознакомилось с образовательным процессом и вместе с учениками и преподавателями порадовалось компьютерам — подарку от ТАИФа.

На самой границе с Кировской областью

Три часа от Казани, и мы на месте. Мимо школы села Мамашир проехать невозможно: двухэтажное здание из красного кирпича сразу притягивает взгляд и новогодними скульптурами из снега, что ежегодно лепят вместе учителя и ученики, и само по себе.

Ринат Насибуллин: «Начальная школа была открыта в Мамашире еще в 1918 году». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Это новое здание. Начальная школа у нас в селе была открыта в 1918 году. В здании бывшей мечети. Единственная школа в этом селе. В 1966 году она была преобразована в 8-летнюю, в 1986 году стала школой 11-летнего обучения. В середине 90-х мы с женой — она учитель истории — перебрались сюда, в Мамашир. На наших глазах достраивалось новое — вот это самое — здание, в которое школа переехала в 1999 году. Часть отведена под детский сад, остальная территория — сама школа, — провел небольшой экскурс в историю директор учебного учреждения Ринат Насибуллин.

Коллекции школьного музея могут позавидовать и крупные краеведческие собрания. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Стоит отметить, что об истории он рассказывал в музее, под который отведен школьный актовый зал. Обилию и разнообразию экспонатов могут позавидовать иные краеведческие коллекции: от палеонтологических образцов, где обнаружились даже рог доисторического бизона и фрагмент бивня мамонта, до фото и личных вещей героев-земляков, отдавших жизнь в сражениях на СВО.

Танзиля Насибуллина: «Часть уроков истории мы проводим в стенах нашего музея». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Музей собирали по крупинкам. Что-то находили сами, что-то приносили ученики и жители села. Вообще, это очень древняя земля. Самому селу уже около полутысячи лет: в 1560 года была построена первая мечеть. Мы часть уроков проводим в этих стенах: рассказываем и об истории с древнейших времен, и о наших земляках, многое сделавших в разные времена для родной земли. Даже география села уникальна: оно словно погружено в соседний регион — Кировскую область. Чтобы попасть в райцентр Кукмор, мы дважды пересекаем границу региона, — рассказала идейный вдохновитель создания и главный хранитель музея Танзиля Насибуллина — учитель истории и информатики в школе.

Половина учеников — победители олимпиад и соревнований

На географии и истории уникальность Мамаширской средней школы не заканчивается. Практически каждый второй ученик здесь — талант. Кто-то призер или победитель районных, а то и республиканских олимпиад, кто-то не раз брал медали в спортивных состязаниях.

Галерея спортивных трофеев Мамаширской школы — впечатляет. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

О спортивных победах лучше всяких слов говорят многочисленные кубки, грамоты и дипломы. Экспозиция развернута в фойе неслучайно: в ближайшие выходные школа вновь принимает уже традиционные районные состязания по волейболу среди школьных команд, памяти героев-односельчан: Ришата Халиуллина, отдавшего жизнь при исполнении воинского долга на СВО, и Данила Ахметгалеева, погибшего при спасении утопающего.

Группа «Реального времени» приехала в Мамашир в канун районных состязаний по волейболу. Площадкой проведения выбрана школа. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как раз в момент приезда группы «Реального времени» в спортзале школы кипела тренировка. Инзиля Рамазанова учится в 8 классе. Во всевозможных состязаниях участвует с младшей школы: успела отметиться и в хоккее, и в футболе. Волейбол нравится больше всего. Девушка вместе с товарищами по учебе готовится защищать честь школы.

— Спорт не только интересен, но и очень важен для здоровья, — уверена она. И продолжает: — А школа дает много возможностей для занятий. У нас по вечерам работает секция.

Инзиля Рамазанова: «Школа дает много возможностей для занятий спортом». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Практически каждый день зал задействован по полной: днем занимаются дети, вечером работает секция, в более позднее время открыт для желающих заниматься спортом взрослых. Спортзал и школа в целом должны работать для всего села. Быть одним из центров притяжения. И нет, мы не конкуренты Дому культуры, — смеется директор школы. — Мы с ними, а также с администрацией села и района партнеры: постоянно взаимодействуем. Мы предлагаем инициативы и находим поддержку, а также нам предлагают интересные задачи. Уже 5 лет проводим конференцию республиканского масштаба по истории. В прошлом году по линии министерства образования проводили конференцию. Это большая ответственность. Проводим смотры художественной самодеятельности вместе с ДК. У нас тут Кировская область совсем рядом, так что сразу можно говорить и о межрегиональном уровне. С сельской библиотекой проводим открытые классные часы. А наши ученики — активные участники олимпиад по самым разным предметам.

Не просто уроки, а общее дело

Учить можно по-разному: например, вдалбливать знания постоянной зубрежкой. Но это не тот вариант, что выбирают в Мамашире. Второй путь — заинтересовать и поддержать. И именно такой подход здесь культивируют.

Ринат Насибуллин: «Мы поддерживаем и развиваем интересы наших учеников». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Главное, чтобы дело стало общим. Тогда и учителям, и ученикам интересно. И этот интерес подстегивает к новым достижениям. Мы общаемся с родителями наших учеников, которые и сами у нас учились, спрашиваем, чем увлекаются наши школьники. На занятиях смотрим, у кого к каким предметам больше тяга. И мы поддерживаем эти интересы. И спорт, и кружки, и секции. Проводим конкурсы, конференции, готовимся к олимпиадам. Потому и горят глаза и у учеников, и у учителей. И результаты поэтому впечатляющие: в прошлом году по результатам ОГЭ и ЕГЭ среди малокомплектных школ района мы заняли первое место, — с гордостью рассказал про успехи Ринат Насибуллин.

Под руководством Рината Насибуллина школа уже не раз добивалась громких побед на районном и республиканском уровнях. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Более того, в 2014 и 2017 годах школа входила в топ-100 лучших учебных учреждений республики. В 2022 году взяла республиканский грант среди образовательных учреждений по реализации проектов, направленных на сохранение и развитие родных языков. И это только часть наград, которых была удостоена школа. И уже с младших классов здесь ведется профориентационная работа. В старшей школе парни и девушки, как правило, уже представляют, в какой вуз планируют поступать и какой профессией хотят овладеть.

Данияр Габдрахманов мечтает стать IT-специалистом. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Данияр Габдрахманов — ученик 8 класса, в столь юном возрасте уже профессиональный борец корэш. А еще уверен, что за IT будущее.

— Думаю, что пойду учиться на IT-специалиста. Программирование — это очень интересно, — отметил он в интервью.

Цель Ислама Закиуллина — поступить в Казанский энергетический университет. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

11-классник Ислам Закиуллин играет на гармошке и гитаре, пишет стихи. Раньше еще занимался танцами, но пока на это не хватает времени: готовится к ЕГЭ. Задачу перед собой поставил непростую: поступить в Казанский энергетический университет.

— Сейчас сосредоточился на информатике. Программирование. В профессии энергетика владение оргтехникой — очень важно, — уверен он.

«В этот день меня ждала вся школа»

Практически каждый старшеклассник в этой школе с компьютерами на «ты». Не только разбирается в программах, но и способен сам подключить и настроить оргтехнику.

Ринат Насибуллин: «Оргтехнику в классе информатики не обновляли уже больше 15 лет». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Это же очевидно! — даже удивился вопросу журналиста директор школы. — Если ученики вместе с учителем приводят технику в порядок, восстанавливают то, что вышло из строя, то и отношение к компьютеру в таком случае уже будет как к своему: бережное, — уверен Ринат Насибуллин.

Да и во взрослой жизни умение разбираться в особенностях, сильных и слабых сторонах материнских и звуковых плат, возможностях нарастить оперативную память и способность в случае чего наладить забарахливший аппарат пригодятся. А техника в школе внимания требовала.

— У нас оргтехника в компьютерном классе, конечно, была, но уже устаревшая. Получали ее в 2007–2008 годах. Работать можно, но… И из строя часто выходила, и скорость загрузки и быстродействия оставляли желать лучшего, да и часть необходимых для обучения программ на них уже не получалось установить, — поделился директор школы.

10 комплектов современных компьютеров от ТАИФа стали неожиданным, но очень необходимым подарком для школы. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Потому неожиданному подарку от компании ТАИФ обрадовались:

— У нас появилась возможность передать несколько комплектов оргтехники в учебное учреждение, которому они нужны для работы. Выпускник единственной в селе Мамашир школы Нияз Сабирзянов переговорил с директором Ринатом Насибуллиным, тот написал письмо на имя председателя правления АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова. Получив поручение, мы скомплектовали 10 рабочих мест для учащихся: системные блоки, мониторы, установили программное обеспечение, — рассказал журналисту «Реального времени» начальник управления по АСУ и телекоммуникациям компании Виктор Фролов.

Момент передачи ТАИФом оргтехники Мамаширской средней школе. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Подарок от ТАИФа бесценен. Как человек не может и дня обойтись без воды, так и школа в наше время не может обойтись без современного компьютера. Мы были удивлены, когда компания сама вышла с инициативой сделать такой подарок. Это не в разы, на порядок повысило возможности в обучении и в самореализации наших учеников. Огромная благодарность и от родителей, и от учеников, и от учителей, — не мог скрыть радости Ринат Насибуллин.

Ринат Насибуллин: «Подарок от ТАИФа — бесценен». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

За подарком директор школы приехал в Казань сам. Признается: вез бесценный груз обратно бережно. А в школе в это время никто не расходился: все ждали с нетерпением. И учителя, и ученики.

Ислам Закиуллин — один из тех, кто помогал выгружать новую оргтехнику и собирать компьютеры в классе информатики.

Компьютеры уже установлены в кабинете информатики и точно не остаются без внимания. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Очень хорошая техника! Хороший процессор и очень производительная видеокарта, — поделился старшеклассник впечатлениями. — Я, когда пришли компьютеры, принимал участие в сборке. Справились дружно за день. Посмотрели и все сделали. Очень хорошая техника для учебы. А первый урок состоялся уже на следующий день. Программирование.

Теперь подготовка и к ЕГЭ, и к вступительным экзаменам в выбранный вуз пойдут в разы быстрее и эффективнее, уверен выпускник.

Ислам Закиуллин: «Очень хорошая техника для учебы!». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Компьютеры без дела точно стоять не будут! И на уроках информатики будут задействованы, и на дополнительных занятиях. Ребята после школы всегда остаются, чтобы посещать кружки, секции, готовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Очень-очень нужный и полезный подарок мы получили: целый современный компьютерный класс, — поддержал ученика директор школы.

Планов на будущее здесь строят немало. В первую очередь задумываясь о том, чем и как еще можно помочь своим ученикам в подготовке к взрослой жизни: какие навыки и знания можно привить за время обучения.

В планах Мамаширской школы освоить объемное моделирование, а новой большой мечтой стал 3D-принтер. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Помогая развивать потенциал детей, школа должна и сама постоянно развиваться. По таким предметам, как химия и физика, по программе «Точка роста» мы уже получили серьезную поддержку. Выигранные на соревнованиях сертификаты и поддержку от района направили на приобретение спортинвентаря. Это расходный материал, так как дети очень активны. В целом сейчас хватает всего. Почти. Но хотелось бы давать больше возможностей в получении новых знаний — в мультимедиа, например. Для этого не помешала бы интерактивная панель. Или в программировании… У нас теперь есть современные компьютеры, и было бы здорово суметь сделать следующий шаг: когда созданная учениками программа реализуется в конечный продукт, например, с помощью 3D-принтера, — поделился мечтой Ринат Насибуллин.