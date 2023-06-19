В Казани может открыться первая в Татарстане специальная музыкальная школа для незрячих детей

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В Казани может открыться первая в Татарстане специализированная музыкальная школа для слепых и слабовидящих детей — ей присвоят статус государственного бюджетного учреждения дополнительного образования республики. В России действуют всего три музыкальные инклюзивные школы, которые принимают детей-инвалидов.

Основатели казанского благотворительного фонда помощи детям-инвалидам «НеЗаМи» уже на протяжении 10 лет самостоятельно обучают незрячих детей музыке.

А после того, как их первые воспитанники окончили консерваторию и стали профессиональными музыкантами, основатели фонда выступили с инициативой учреждения специализированной музыкальной школы для слепых и слабовидящих детей.

Обращение в адрес раиса Татарстана Рустама Минниханова направил сооснователь фонда Дмитрий Бикчентаев и весной этого года получил положительную резолюцию.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

А на этой неделе руководство Министерства культуры РТ согласовало общую концепцию, утвердив присвоение школе статуса государственного бюджетного учреждения дополнительного образования республики.

Школа небольшая и рассчитана на подготовку всего 35—40 детей разного возраста.

Помимо преподавателей по вокалу и игре на музыкальных инструментах, в школе будет работать отдельный педагог для обучения детей нотной грамоте по Брайлю — без нее серьезная музподготовка просто невозможна. Бикчентаев подчеркнул, что учебное заведение будет оснащено программами для перевода плоскопечатных нот в шрифт Брайля, а в дальнейшем учебники и пособия будут печататься на специальных принтерах для незрячих учеников.



Пока неизвестно, сможет ли музыкальная школа открыться уже 1 сентября или же вопрос о ее открытии перейдет на 2024 год:

— Мы надеемся, что с 1 сентября эта история заработает. <...> Поступило письмо Минфина по согласованию объемов финансирования, но распоряжения Кабмина РТ пока нет, — рассказала нам министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Она также отметила, что в предыдущие два года министерство старалось помогать «НеЗаМи», в один год это была грантовая поддержка, на другой год — отдельная целевая субсидия:

— Так не годится — все время зависеть от воли случая. Мы прекрасно понимаем, что нужно твердое бюджетное финансирование. Теперь выходим на принятие системного решения, — добавила Аюпова.



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Илина Хакимова