Более 1 тысячи казанцев зарегистрировались на благотворительный забег «Зеленый марафон — 2024»

Казань готовится к проведению традиционного благотворительного забега «Зеленый марафон». Уже более 1 тысячи жителей столицы Татарстана зарегистрировались для участия в спортивном празднике, который состоится 1 июня на Кремлевской набережной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Участникам доступны дистанции на 420 метров (для детей 4—17 лет), 4,2 км и 10 км (для подготовленных бегунов). Кроме того, организаторы предлагают принять участие в корпоративных забегах и семейной эстафете.

Для болельщиков и зрителей предусмотрена развлекательная программа: концерты, экологические акции и другие активности для всей семьи. Среди горожан также разыграют призы от партнеров.

Участие в забеге бесплатное, регистрация открыта на сайте до 26 мая. При подаче заявки можно сделать добровольное пожертвование. Собранные средства направят на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями.

В этом году состоится уже 11-й «Зеленый марафон», который пройдет в 61 городе России, сообщают организаторы. Напомним, более 20 тысяч человек подали заявки на участие в 10-м казанском марафоне. Более 70% из них не из Татарстана.

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Разиль Самигуллин