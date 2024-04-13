В Орск дополнительно отправили более 23 тонн гуманитарного груза
Республика Калмыкия отправила в город Орск гуманитарный груз, который включает питьевую воду, калмыцкий рис, местную тушенку и антисептические средства. Общий вес груза превышает 23 тонны, сообщил глава республики Бату Хасиков.
Ранее благотворительный фонд «Нэфис» отправил гуманитарную помощь в Орск, где из-за паводка введен режим ЧС федерального уровня. Жители затопленного города получили бытовую химию общим весом 18,5 тонны.
Кроме того, из Казани в Оренбургскую область отправили 9,5 тысячи бутылей воды, о чем рассказали журналисты ТГРК «Татарстан».
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