Итоги дня: замминистра обороны в СИЗО, первый рейд на самокаты в Казани, старт акции «Георгиевская ленточка»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 24 апреля.
- По итогам премии SportsFacilities-2024 Татарстан вошел в число лучших регионов России по развитию спортивной инфраструктуры. За 2023 год в республике ввели в эксплуатацию 139 спортивных сооружений, а единовременная пропускная способность составила 71,7%. На ремонт и строительство спортивных объектов ежегодно выделяется более 1 млрд рублей.
- Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и отправил заместителя министра обороны Российской Федерации Тимура Викторовича Иванова в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Иванов вступил в преступный сговор и объединился с третьими лицами для совершения преступления организованной группой.
- ФАС согласовала цены на отечественные препараты «Тиказалис» и «Тикагрелор», предназначенные для профилактики инфарктов и инсультов. Цена за упаковку из 56 таблеток в дозировке 60 мг составит 2 031 рубль. Препараты будут предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий оказания медпомощи.
- В 2024 году «Ак Барс Банк Казанский марафон» отмечает 10-летие. В мероприятии примут участие бегуны из 14 стран. Организаторы стремятся привлечь 30 тысяч участников. Марафон способствует популяризации спорта и здорового образа жизни, а также увеличению туристического потока в Казань.
- В Казани с 26 апреля возобновляются перевозки по шести садоводческим маршрутам. По будням будут работать девять автобусов, в выходные — 11. Стоимость проезда устанавливают перевозчики. При оплате наличными она может составить 77 рублей.
- В Казани модернизируют камеры слежения на парковках. Цель обновления — повысить стабильность работы системы и увеличить количество фиксируемых нарушений.
- Время реагирования на вспышки инфекций в России сократили до 24 часов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, активно работают мобильные лаборатории и усилена работа санитарной службы на границе.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, чтобы обсудить проект «Санитарный щит». Этот проект направлен на защиту населения России от различных угроз, включая проблемы, связанные с инфекционными заболеваниями. В рамках проекта по всей стране уже действуют 46 референс-центров и 54 центра по выявлению геномных последовательностей вирусов. Также работает 153 ПЦР-центра в 114 городах.
- Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин наградил победителей конкурсов в рамках парламентского урока «Выбираем будущее!». Основная цель этого мероприятия — подготовить молодежь к взрослой жизни, пониманию ответственного периода. Также Фарид Мухаметшин рассказал о поддержке новых регионов России.
- В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Набережных Челнах модернизируют перекресток 40 лет Победы. Здесь установят оборудование для автоматизации процессов управления дорожным движением, что должно повысить безопасность на дорогах. Светофоры будут подстраиваться под дорожную обстановку, а адаптивная система синхронизирует их работу, чтобы сократить время ожидания на следующих перекрестках.
- «Роскосмос» проводит космический мониторинг территорий России, которые подвержены риску паводков и наводнений. Общая площадь таких территорий составляет более 1,1 млн кв. км.
- В Казани началось тестирование системы радиоинформирования и звукового ориентирования «Говорящий город», призванной облегчить передвижение по городу инвалидам-колясочникам и незрячим. Пассажиры заранее отправляют уведомление водителю через специальное мобильное приложение, после чего водитель открывает пандус или включает звуковой маяк. Если тестирование пройдет успешно, систему установят и на другом транспорте Казани.
- В Казани по адресу: улица Минская, 42 произошел пожар. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Пожарные спасли мужчину 50—55 лет и передали его медикам. Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причину пожара.
- Жители Казани смогут бесплатно воспользоваться муниципальными парковками в период майских праздников с 28 апреля по 12 мая. Напомним, что муниципальные парковки работают бесплатно в выходные и праздничные дни.
- Почти 150 тысяч человек в пострадавших от паводка регионах были привиты от гепатита А, чтобы не допустить ухудшения здоровья людей на этих территориях, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- С 22 по 24 апреля 2024 года Управление Судебного департамента в Республике Татарстан провело проверку деятельности Балтасинского районного суда. Комиссия изучила организацию судебного делопроизводства, работу с обращениями граждан и другие аспекты деятельности суда. По итогам проверки работникам суда была оказана помощь, а также выработаны предложения по совершенствованию работы.
- В рамках капитального ремонта автомобильной дороги Мамадыш — Кукмор установят водоотводные лотки. Стоимость работ составит 845 тыс. рублей. Заказчиком выступает АО «Татавтодор».
- Институт развития образования Республики Татарстан заключил договор с «Центром социально-гуманитарного образования» о предоставлении образовательных услуг для учителей. В рамках дополнительных профессиональных программ педагоги пройдут повышение квалификации в течение 2024 года по 26 специальностям. Наиболее дорогостоящим станет повышение квалификации для учителей начальных классов — курсы пройдут 120 педагогов.
- Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила повысить средний размер стипендии в вузах до 15,4 тысячи рублей. По её словам, студентам приходится подрабатывать, чтобы себя обеспечить, а нынешний средний размер стипендии составляет 1825 рублей. Лантратова и лидер фракции Сергей Миронов обратились к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением увеличить размер стипендии до уровня прожиточного минимума и индексировать её ежегодно на уровень инфляции.
- Татарстан лидирует среди регионов ПФО по доле жилья без аварий, занимая последнее место по доле городского населения, проживающего в аварийном жилищном фонде. При этом доля людей в Татарстане, живущих в аварийном жилье, относительно общей численности городского населения составила 0,08%. Ранее Татарстан вошёл в число пяти лучших регионов России по версии премии SportsFacilities 2024.
- В Татарстане 26 апреля отмечают День родного языка, посвящённый Габдулле Тукаю. Праздничные мероприятия проходят во всех муниципальных районах республики. На реализацию этих событий ежегодно выделяется по 3,6 млн рублей.
- Московский городской суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу для известного блогера Елены Блиновской. Она останется под арестом до 26 июля 2024 года. Блогер обвиняется в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.
- Арбитражный суд Татарстана взыскал с главы фермерского хозяйства Альберта Ахметова 5 млн рублей грантовых средств и 54 тысячи рублей госпошлины, потому что предприниматель не выполнил условия получения гранта. Минсельхоз обвинял фермера в том, что он не закупил 40 коров и не реконструировал коровник на аналогичное количество голов, а также не предоставил отчёт по использованию грантовых средств.
- В Татарстане открылся новый лифтостроительный завод «ТАТЛИФТ». В этом событии принял участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.
- Руины собора Казанской иконы Божией Матери получили статус объекта культурного наследия федерального значения. Такое решение было принято на основании государственной историко-культурной экспертизы. Всего по Татарстану насчитывается 5 825 охраняемых объектов, из них 2 259 — памятники архитектуры и истории, 3 058 — объекты археологии, 508 — градоформирующие объекты в исторических поселениях.
- В Татарстане началась акция «Георгиевская ленточка». Волонтёры будут раздавать ленточки в общественных местах. Директор центра «Патриот» Дмитрий Литвинов призвал носить ленточку с уважением, слева на груди, рядом с сердцем. Казань заняла третье место по количеству участников акции «Тотальный диктант».
- Прокуратура Приволжского района в ходе проверки управления Росреестра по Татарстану выявила факт незаконного отчуждения служебной иномарки Toyota Land Cruiser 200. Подозреваемый в афере — замначальника отдела материально-технического обеспечения Росреестра Сирин Гарипов. По версии силовиков, автомобиль был продан автосалону за 545 тысяч рублей, а затем почти за 3 млн рублей без якобы необходимого дорогостоящего ремонта.
- В Татарстане проведут проверку около 100 объектов для постановки их на государственную охрану. Будет проведена экспертиза 20 памятников археологии. Также начнётся работа по исключению объектов из федерального реестра, которые утрачены в постсоветское время и не подлежат восстановлению.
- Комитет по транспорту Казани изъял 16 самокатов за нарушение правил стоянки. Рейд провели после жалоб жителей на хаотичную парковку самокатов. Комитет напоминает о необходимости парковать самокаты только в разрешённых местах и предупреждает, что рейды будут проходить регулярно.
- «Реальное время» предлагает подборку экскурсий по Казани на майские праздники. Пешая или автобусная обзорная экскурсия по Казани будет стоить от 1200 до 1800 рублей. Цена экскурсий по ночной Казани, по городскому стрит-арту, по советской архитектуре Казани и по криминальной Казани составит от 600 до 1900 рублей. Более специализированные экскурсии обойдутся дороже — от 3400 до 8000 рублей.
Ключевые события 791-го дня специальной военной операции на Украине:
- Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе 30-й, 57-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Новоселовское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 30-й и 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населеных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Богдановка, Красное и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.
- Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли комплексное поражение формированиям 3-й штурмовой и 47-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Новгородское и Бердычи Донецкой Народной Республики.
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция кругового обзора П-18, а также поражен цех производства беспилотных летательных аппаратов, хранилище топлива ВСУ, а также живая сила и военная техника в 117 районах.
- Средствами противовоздушной обороны сбито 299 украинских беспилотных летательных аппаратов, девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и «Ольха», а также шесть управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции.
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Анастасия ФартыгинаОбщество Татарстан