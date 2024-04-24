Руины собора Казанской иконы Божией Матери получат статус объекта культурного наследия федерального значения

Ансамбль Богородицкого женского монастыря, включающий руины собора Казанской иконы Божией Матери с пещерным храмом, получил статус объекта культурного наследия (ОКН) федерального значения. Об этом сообщил председатель республиканского Комитета по охране ОКН Иван Гущин на брифинге в Кабмине Республики Татарстан.

Такое решение было принято на основании государственной историко-культурной экспертизы, которая завершилась в этом году. Ранее эти объекты имели статус ОКН местного значения. В этом году процедуру также пройдут еще порядка 100 объектов, расположенных на территории Татарстана, в том числе в Казани.

Однако некоторые объекты будут исключены из федерального реестра. Это связано с тем, что многие из них были утеряны в постсоветское время и не подлежат воссозданию. По словам Ивана Гущина, это делается ввиду наличия обременения на земельном участке, особенно в Казани. Список и условия пока не определены.

Также в этом году 20 республиканских памятников археологии включат в федеральный реестр. Из столичных в список попали Казанская стоянка (места поселения и деятельности человека каменного века), а также стоянки «Козья» и «Дубки».

На данный момент всего по Татарстану насчитывается 5 825 охраняемых объектов. Из них 2 259 — памятники архитектуры и истории, 3 058 — объекты археологии, 508 — градоформирующие объекты в исторических поселениях. Напомним, в 2024 году в Татарстане в рамках национального проекта «Культура» откроют 14 объектов.

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Разиль Самигуллин