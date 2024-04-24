В Казанском марафоне примут участие бегуны из 14 стран

В 2024 году «Ак Барс Банк Казанский марафон» празднует свое 10-летие. Министр спорта РТ Владимир Леонов, руководитель аппарата исполнительного комитета Казани Булат Алеев и директор «Ак Барс Банк Казанского марафона» Вадим Янгиров рассказали о подробностях предстоящего события на пресс-завтраке в Национальной библиотеке Республики Татарстан.

Министр спорта отметил, что за 10 лет беговое движение в Татарстане значительно расширилось, и в этом году организаторы стремятся привлечь уже 30 тысяч участников. Участие в марафоне планируют бегуны из 14 стран: России, Казахстана, Республики Беларусь, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Украины, Румынии, ОАЭ, Египта, Вануату, Венгрии, Швеции и Бельгии. Он подчеркнул, что марафон является крупнейшим региональным забегом в стране, который в этом году включен в Лигу марафонов России и Лигу марафонов БРИКС.

Владимир Леонов выразил желание, чтобы Казанский марафон продолжал продвигать Татарстан на международной арене и на федеральном уровне, и заверил, что для этого будут предприняты все необходимые шаги. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также министр акцентировал внимание на том, что марафон вносит значительный вклад в популяризацию спорта и здорового образа жизни не только в Татарстане, но и за его пределами. Он напомнил, что цель марафона — продолжать реальные изменения в жизни людей, привлекая их к занятиям физкультурой и спортом.

Булат Алеев, руководитель аппарата исполнительного комитета Казани, также подчеркнул значимость марафона для экономики города. По его словам, марафон способствует увеличению туристического потока в Казань, так как бегуны из других стран и регионов России выбирают именно этот город для участия.

Он также отметил развитие Корпоративной лиги марафона, которая привлекает команды крупных компаний. По словам Булата Алеева, это предоставляет возможность не только для сплочения коллектива, но и для демонстрации того, что мероприятие является отличным способом тимбилдинга.

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Рената Валеева