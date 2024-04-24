Прокуратура вскрыла «дисконтную» аферу в Росреестре Татарстана

Факт незаконного отчуждения служебной иномарки Toyota Land Cruiser 200 выявили сотрудники прокуратуры Приволжского района в ходе проверки управления Росреестра по Татарстану. Статус подозреваемого в этой афере сегодня получил замначальника отдела материально-технического обеспечения Росреестра Сирин Гарипов.



По версии силовиков, незаконную сделку провернули минувшей осенью в несколько этапов. Сначала был составлен акт, что иномарка нуждается в дорогостоящем ремонте — на 2,4 млн рублей, затем было решено выставить машину на торги. Но перед этим Росреестр заказал оценку стоимости автомобиля с учетом требуемого ремонта, в итоге автомобиль был оценен всего в полмиллиона рублей, — то есть в пять раз дешевле рыночной стоимости. В итоге машина была продана автосалону за 545 тысяч рублей и каким-то волшебным образом продана почти за 3 млн рублей без якобы необходимого ремонта.

Имя выгодоприобретателя силовики пока не называют.

Расследованием этого уголовного дела занимаются в отделе СК по Приволжскому району Казани.

По данным источников «Реального времени», претензии в свой адрес задержанный чиновник не признает.