Казань стала «Лучшим городом Земли»

Театр Нонны Гришаевой представил новый формат иммерсивного спектакля

Фото: Максим Платонов

На сцене театра имени Кариева московские актеры доказывали нашему зрителю, что Казань достойна носить имя «Лучшего города Земли». Иммерсивный музыкальный спектакль-импровизацию под таким названием представил театр РОСТА, который создан совместно с Фондом Нонны Гришаевой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



«Казань в моем сердце»

Казань стала третьим «Лучшим городом Земли» после Москвы и Нижнего Новгорода. Эти три города были выбраны совершенно случайно, рассказал режиссер спектакля Александр Нестеров, главный режиссер московского Театра РОСТА в Царицыно под руководством Нонны Гришаевой. По его словам, именно их он любит, а Казанью он познакомился еще 10-12 лет назад, когда впервые сюда приехал, и с тех пор каждый год посещает столицу Татарстана. «Казань в моем сердце», — отметил Нестеров.

Казань стала «Лучшим городом Земли». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Зрители стали соучастниками



Формат спектакля выходит из рамок традиционного, в первую очередь он иммерсивный. Это один из самых молодых видов театрального искусства. Так называют постановки, зрители которых становятся их соучастниками. Гости могут проявлять инициативу, актеры сами взаимодействуют со зрителем: завязывают ему глаза, обнимают, приглашают к совместному действию.



В случае спектакля «Лучший город земли» публика принимает участие в съемках телевизионного шоу: надо подниматься на сцену, отвечать на вопросы с мест и озвучивать голос за кадром. Кульминация — сочинение зрительным залом песни о Казани, вместе с актерами, поэтом и композитором.

«Нам очень хочется, чтобы с помощью этого проекта люди узнали больше о культуре своих городов». Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Этот спектакль — уникальная история в технологическом смысле. Это единственный в мире подобный продукт, который сродни самым сложным трюкам. Здесь зритель сам сочиняет песню. Благодаря мастерству композитора и поэта на глазах у аудитории возникает музыка и не просто музыка, а настоящее самостоятельное музыкальное произведение, — рассказал режиссер постановки.



Задача у поэта и композитора довольно сложная — слушать реплики и выкрики из зала, отбивки, которые играют музыканты, следить за ходом спектакля, схватывать названия известных мест города, его особенности и на ходу складывать их в текст песни, а дальше облачать его в музыку.

«Во время каждого спектакля рождается новая песня». Максим Платонов / realnoevremya.ru

В тексте песни о Казани не обошлось без стереотипов. Сладкую жизнь здесь сравнили с чак-чаком, упомянули Кул Шариф и озеро Кабан. Припев закончился словами: «Известно, все маршруты всегда ведут в Казань».



Во время каждого спектакля рождается новая песня, потом на сайте проекта начинается голосование, в результате которой определяется лучшая. Выбранную композицию исполнят звезды российской эстрады.

«Каждый город может стать лучшим»

Сценарий спектакля пишется для каждого города индивидуально, рассказала автор пьесы Яна Стародуб-Афанасьева — драматург, писатель, режиссер, продюсер, педагог.

«Мы проделываем большую работу по поиску интересных фактов о городе» . Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Прежде чем написать текст, мы проделываем большую работу по поиску интересных фактов о городе, о достопримечательностях и главное — о выдающихся личностях, родившихся, живших, учившихся или работавших в нем. Поверьте, каждый населенный пункт может оказаться лучшим городом на Земле, местные жители после того, как начинают понимать, сколько интересных событий и сколько удивительных людей жили и живут рядом с ними, влюбляются в свой город заново, — уверена драматург.



— У нас есть еще и важная просветительская функция. Жители каждого города узнают во время представления что-то новое о своем городе: о достопримечательностях, о выдающихся личностях, в том числе и такие подробности, которые сами казанцы не знают. Самое интересное и грустное, что во время показов в Москве оказалось, что москвичи не знают очень многих фактов о своем городе, — выразил сожаление Александр Нестеров.

«Известно, все маршруты всегда ведут в Казань». . Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Нам очень хочется, чтобы с помощью этого проекта люди узнали больше о культуре своих городов, о людях, живущих в этих городах. Мы хотим своим спектаклем сказать, что любой город нашей страны, если его любить, знать о нём, относиться к нему как к своему родному, может стать лучшим городом Земли. И в этом мы видим свою миссию, — подчеркнул Нестеров.

