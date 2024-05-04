Казань стала «Лучшим городом Земли»
Театр Нонны Гришаевой представил новый формат иммерсивного спектакля
На сцене театра имени Кариева московские актеры доказывали нашему зрителю, что Казань достойна носить имя «Лучшего города Земли». Иммерсивный музыкальный спектакль-импровизацию под таким названием представил театр РОСТА, который создан совместно с Фондом Нонны Гришаевой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
«Казань в моем сердце»
Казань стала третьим «Лучшим городом Земли» после Москвы и Нижнего Новгорода. Эти три города были выбраны совершенно случайно, рассказал режиссер спектакля Александр Нестеров, главный режиссер московского Театра РОСТА в Царицыно под руководством Нонны Гришаевой. По его словам, именно их он любит, а Казанью он познакомился еще 10-12 лет назад, когда впервые сюда приехал, и с тех пор каждый год посещает столицу Татарстана. «Казань в моем сердце», — отметил Нестеров.
Зрители стали соучастниками
Формат спектакля выходит из рамок традиционного, в первую очередь он иммерсивный. Это один из самых молодых видов театрального искусства. Так называют постановки, зрители которых становятся их соучастниками. Гости могут проявлять инициативу, актеры сами взаимодействуют со зрителем: завязывают ему глаза, обнимают, приглашают к совместному действию.
В случае спектакля «Лучший город земли» публика принимает участие в съемках телевизионного шоу: надо подниматься на сцену, отвечать на вопросы с мест и озвучивать голос за кадром. Кульминация — сочинение зрительным залом песни о Казани, вместе с актерами, поэтом и композитором.
— Этот спектакль — уникальная история в технологическом смысле. Это единственный в мире подобный продукт, который сродни самым сложным трюкам. Здесь зритель сам сочиняет песню. Благодаря мастерству композитора и поэта на глазах у аудитории возникает музыка и не просто музыка, а настоящее самостоятельное музыкальное произведение, — рассказал режиссер постановки.
Задача у поэта и композитора довольно сложная — слушать реплики и выкрики из зала, отбивки, которые играют музыканты, следить за ходом спектакля, схватывать названия известных мест города, его особенности и на ходу складывать их в текст песни, а дальше облачать его в музыку.
В тексте песни о Казани не обошлось без стереотипов. Сладкую жизнь здесь сравнили с чак-чаком, упомянули Кул Шариф и озеро Кабан. Припев закончился словами: «Известно, все маршруты всегда ведут в Казань».
Во время каждого спектакля рождается новая песня, потом на сайте проекта начинается голосование, в результате которой определяется лучшая. Выбранную композицию исполнят звезды российской эстрады.
«Каждый город может стать лучшим»
Сценарий спектакля пишется для каждого города индивидуально, рассказала автор пьесы Яна Стародуб-Афанасьева — драматург, писатель, режиссер, продюсер, педагог.
— Прежде чем написать текст, мы проделываем большую работу по поиску интересных фактов о городе, о достопримечательностях и главное — о выдающихся личностях, родившихся, живших, учившихся или работавших в нем. Поверьте, каждый населенный пункт может оказаться лучшим городом на Земле, местные жители после того, как начинают понимать, сколько интересных событий и сколько удивительных людей жили и живут рядом с ними, влюбляются в свой город заново, — уверена драматург.
— У нас есть еще и важная просветительская функция. Жители каждого города узнают во время представления что-то новое о своем городе: о достопримечательностях, о выдающихся личностях, в том числе и такие подробности, которые сами казанцы не знают. Самое интересное и грустное, что во время показов в Москве оказалось, что москвичи не знают очень многих фактов о своем городе, — выразил сожаление Александр Нестеров.
— Нам очень хочется, чтобы с помощью этого проекта люди узнали больше о культуре своих городов, о людях, живущих в этих городах. Мы хотим своим спектаклем сказать, что любой город нашей страны, если его любить, знать о нём, относиться к нему как к своему родному, может стать лучшим городом Земли. И в этом мы видим свою миссию, — подчеркнул Нестеров.