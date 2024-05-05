Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой — Светлым Христовым Воскресением. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей. Эти традиции передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления.

Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Разиль Самигуллин