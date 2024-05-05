День в истории 5 мая: начало строительства казанской ТЭЦ, рождение Карла Маркса, Пасха
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 5 мая 2024 года
5 мая отмечаются Пасха, а таже Международные дни акушерки и борьбы за права инвалидов. Год назад ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации по COVID-19, 85 лет назад татарский язык перевели с латиницы на кириллицу, 94 года назад началось строительство казанской ТЭЦ-1, 203 года назад на острове Святой Елены умер Наполеон. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: Карл Маркс и Адель
- 1599 — руководитель Английской революции Оливер Кромвель (скончался 13 сентября 1658 года). В 1653—1658 годах носил титул лорда-протектора Англии, Шотландии и Ирландии.
- 1813 — датский теолог и философ Серен Кьеркегор (скончался 11 ноября 1855 года). Считается первым философом-экзистенциалистом.
- 1818 — немецкий философ, экономист, социолог Карл Маркс (скончался 14 марта 1883 года). Его работы сформировали в философии диалектический и исторический материализм, в экономике — теорию прибавочной стоимости, в политике — теорию классовой борьбы. А все эти направления легли в основу коммунистического и социалистического движения и идеологии, получивших название «марксизм».
- 1869 — советский инженер-физик, автор первых опытов по телевидению Борис Ризинг (скончался 20 апреля 1933 года). В 1907 году Розинг получил в России патент на метод «электрической передачи изображений». К 1912 году Розинг разработал все основные элементы современных черно-белых телевизионных трубок. О его работах стало известно во многих странах мира, а патент был признан в США, Германии и Великобритании.
- 1877 — русский гидрограф и полярный исследователь Георгий Седов (скончался 5 марта 1914 года). Организатор первой русской экспедицией к Северному полюсу, которая, к сожалению, закончилась неудачей: Седов умер, не достигнув заявленной цели, пройдя примерно 200 километров.
- 1904 — татарский ученый-фольклорист Хамит Ярми (скончался 30 октября 1981 года). В 1989 году посмертно награжденный Госпремией имени Габдуллы Тукая как один из составителей 12-томного научного свода «Татарское народное творчество». Хамит Ярмухаметов стал первым профессиональным специалистом, а также первым кандидатом и первым доктором наук в области татарской фольклористики, в течение сорока лет занимавшимся изучением татарского устного народного творчества.
- 1923 — Герой Советского Союза Михаил Егоров (скончался 20 июня 1975 года). Вместе с Мелитоном Кантарией и под руководством лейтенанта Алексея Береста водрузил Знамя Победы на крыше немецкого Рейхстага рано утром 1 мая 1945 года.
- 1925 — русский советский композитор и музыкант Владимир Вавилов (скончался 11 марта 1973 года). Автор музыки известной песни на слова Анри Волохонского «Рай» (известной также под названиями «Город золотой», «Город»). Создавал многочисленные музыкальные мистификацие, ставшие современными шедеврами псевдо-ренессансной музыки.
- 1937 — советский и российский актер театра и кино, народный артист России Юрий Назаров. Известен по фильмам «Андрей Рублев» и «Зеркало».
- 1977 — депутат Госсовета РТ шестого созыва, председатель Совета директоров ГК «Нэфис», советник генерального директора АО «Казанский жировой комбинат» Михаил Сыровацкий.
- 1988 — всемирно известная британская певица Адель. В числе ее песен: Hello, Rolling in the Deep, Someone Like You, Set Fire to the Rain, Skyfall и др.
Кто скончался: Андрей Ростоцкий и Юлдуз Исанбет
- 1821 — император Франции в 1804—1815 годах, полководец Наполеон I Бонапарт (родился 15 августа 1769 года).
- 1957 — русский и советский композитор, педагог Михаил Гнесин (родился 2 февраля 1883 года). Брат сестер Гнесиных, которые в 1895 году основали в Москве частное музыкальное училище, ставшее в дальнейшем Российской академией музыки имени Гнесиных.
- 1984 — заслуженный архитектор РСФСР Павел Саначин (родился 12 июля 1918 года). В 1925 году семья Саначиных переехала в Казань, где Павел Алексеевич окончил среднюю школу, техникум и Казанский институт инженеров коммунального строительства. Отслужив в понтонно-мостовом батальоне во времена Великой Отечественной войны, он вернулся в Казань и стал работать в управлении архитектуры. Начиная с 1962 года и вплоть до самой смерти был главой Управления по делам строительства и архитектуры.
- 2002 — советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Андрей Ростоцкий (родился 25 января 1957 года). Сын кинорежиссера Станислава Ростоцкого (фильмы: «Дело было в Пенькове», «А зори здесь тихие» и др.) и актрисы Нины Меньшиковой («Девчата», «Доживем до понедельника»). В 1980-е годы Андрей Ростоцкий стал одним из самых снимаемых артистов советского кино, играя преимущественно в военных и героико-приключенческих фильмах.
- 2021 — заслуженный деятель искусств России и РТ, кандидат наук, музыковед, член Союзов композиторов РТ и РФ Юлдуз Исанбет (родилась 30 мая 1936 года). Дочь знаменитого татарского писателя и драматурга Наки Исанбета.
Праздники: День борьбы за права инвалидов и День акушерки
- Пасха у православных христиан. В полночь с субботы на воскресенье начинается пасхальная служба. В праздник Пасхи верующие разговляются после Великого поста, и главными атрибутами праздничного стола являются крашеные яйца, кулич и пасха (сладкое блюдо из творога с изюмом).
- Международный день акушерки. Учрежден по инициативе Международной ассоциации акушерок. Статус официального праздника приобрел в 1992 году.
- Международный день борьбы за права инвалидов. Отмечается с 1992 года: тогда, 5 мая, люди с ограниченными возможностями одновременно в 17 европейских странах провели День борьбы за соблюдение равных прав инвалидов.
- День водолаза в России. Включен в реестр российских памятных дат указом президента страны в 2002 году по ходатайству представителей водолазных организаций, служб и структурных подразделений различных министерств и ведомств. Дата приурочена к основанию в 1882 году в Кронштадте первой в мире водолазной школы.
- День шифровальщика в России. Дата выбрана не случайно: 5 мая 1921 года в РСФСР была создана криптографическая служба.
- День освобождения Нидерландов. Праздник установлен в честь годовщины освобождения страны от фашистской оккупации в 1945 году во время Второй мировой войны.
События: открытие Карнеги-холла, основание Совета Европы, отмена режима чрезвычайной ситуации по COVID-19
- 1764 — по указу императрицы Екатерины II в Петербурге основан Смольный институт благородных девиц. Учреждение стало первым в России привилегированным женским средним общеобразовательным учебным заведением закрытого типа для дочерей потомственных дворян. Ежегодно здесь обучались около 200 юных девиц в возрасте от 6 до 18 лет. Воспитанницы, проявившие себя с лучшей стороны, определялись в придворную службу.
- 1891 — в Нью-Йорке открылся концертный зал Мюзик-холл, ныне известный как Карнеги-холл. На сегодняшний день это одно из самых престижных мест в мире, где исполняется классическая музыка. Необычным интерьером, которым после открытия восхищалась пресса, внутри занимался малоизвестный на тот момент архитектор Дональд Дески, один из ведущих индустриальных зодчих в будущем. Концертом на дне открытия дирижировал Петр Чайковский. В 2020 году в Карнеги-холле прошел музыкальный фестиваль татарской музыки «Үзгәреш җиле» — «Ветер перемен».
- 1912 — увидел свет первый номер газеты «Правда». Издание являлось главной газетой большевиков, а после окончания Гражданской войны стало центральной газетой СССР. «Правда» превратилась в официальное печатное средство массовой информации не только государства, но и партии. В СССР 5 мая отмечался День советской печати.
- 1921 — в Париже состоялась презентация духов «Шанель №5». Парфюмерное средство знаменито своей необычной революционной композицией. В нем очень высока концентрация синтетических веществ — альдегидов, что было неслыханно для того времени. Создателем непревзойденного аромата стал российско-французский парфюмер Эрнест Эдуардович Бо, бывший придворный парфюмер семьи Романовых, эмигрировавший из России после революции 1917 года.
- 1930 — началось строительство Казанской ТЭЦ-1. В этот день были вынуты первые лопаты грунта под фундамент главного корпуса. ТЭЦ-1 должна была обеспечивать энергией большое количество предприятий, в том числе заводов имени Вахитова и «Красный Восток». Это была первая всенародная стройка в Казани. Первую турбину установили зимой в 1932 году. Промышленная эксплуатация Казанской ТЭЦ-1 началась 17 января 1933 года.
- 1939 — президиум Верховного Совета Татарской АССР принял указ «О переводе татарской письменности с латинизированного алфавита на алфавит на основе русской графики». Утвердил его закон ТАССР в том же году 17 августа. Переход на новый алфавит был намечен на 1 сентября в 1-м и 2-м классах, с 1 сентября 1940-го — в остальных классах средней школы.
- 1945 — в оккупированной немецко-фашистскими войсками Чехословакии началось Пражское восстание, придавшее выступлению народных масс общенациональный характер. Боевые действия начались 5 мая и продолжались вплоть до 9 мая 1945 года. Восставшие захватили телеграф, почтамт, электростанцию, мосты через Влтаву, вокзалы, несколько крупных предприятий и германский штаб ПВО. На улицах было сооружено более полутора тысяч баррикад.
- 1949 — был создан Совет Европы, первая европейская межправительственная организация, сформированная после Второй мировой войны. Именно в этот день министры иностранных дел Бельгии, Дании, Франции, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании на конференции в Лондоне подписали Соглашение о создании Совета Европы и Устав СЕ. Совет Европы появился на фоне призывов к единению Европы и построению своего рода «Соединенных Штатов Европы» после Второй мировой войны.
- 1989 — на подмостках Колонного зала Дома союзов в Москве состоялось первое публичное выступление женского «Вивальди-оркестра» под управлением скрипачки и дирижера Светланы Безродной. Коллектив возродил легендарный струнный оркестр, созданный более двухсот лет назад великим композитором Антонио Вивальди — при венецианском приюте «Пьета» для девочек-сирот. За 26 лет своего существования оркестр дал около двух тысяч концертов, подготовил более ста уникальных программ.
- 2000 — на электронные почтовые ящики был разослан компьютерный вирус ILOVEYOU, известный как LoveLetter. Всего вирус поразил более 3 миллионов компьютеров по всему миру. Уже 5 мая в одной только Северной Америке убытки от вируса составили порядка миллиарда долларов США. Предполагаемый ущерб, который червь нанес мировой экономике, оценивается в размере до 10 миллиардов долларов. Вредоносная программа вошла в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого разрушительного компьютерного вируса в мире.
- 2023 — глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил об отмене режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. Напомним, 30 января 2020 года вспышка заболевания была объявлена чрезвычайной ситуацией, а уже 11 марта ей придали статус пандемии.
- 2023 — раис Татарстана Рустам Минниханов своим указом утвердил систему и структуру органов исполнительной власти республики. В нее вошли раис, кабмин, министерства, государственные комитеты и иные органы исполнительной власти.