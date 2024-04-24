Проведена проверка организации деятельности Балтасинского районного суда Татарстана

С 22 по 24 апреля 2024 года Управление Судебного департамента в Республике Татарстан провело комплексную проверку организации деятельности Балтасинского районного суда и судебного участка мирового судьи по Балтасинскому судебному району.

Проверяющие изучили, как в суде организовано судебное делопроизводство и работа архива, работа приемной суда, порядок рассмотрения обращений граждан и прием посетителей, систематизация законодательства, учет вещественных доказательств, работа с постановлениями об оплате процессуальных издержек, ведение автоматизированного судебного делопроизводства и статистики.

Также комиссия проверила кадровую работу в суде и деятельность по противодействию коррупции, работу администраторов судов. По итогам проверки работникам суда была оказана практическая и методическая помощь, а на итоговом совещании обсуждены наиболее актуальные вопросы и выработаны предложения по совершенствованию работы по судебному делопроизводству и устранению выявленных недостатков.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева