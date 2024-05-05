В Казани выбрали «Красу Татарстана 2024»

В Казани прошел финал 14-го конкурса красоты, в котором приняли участие 20 девушек, в том числе четыре представительницы Набережных Челнов.

Арина Корнилова — воспитанница модельного агентства «Персона», она вошла в тройку лидеров и завоевала звание «Первая краса Татарстана 2024». Титул «Вторая краса Татарстана 2024» также у челнинки — Софии Вялкиной. Корона «Красы Татарстана 2024» досталась Элиане Миннегуловой из Казани.

Ранее Роза Гадиева, представительница Татарстана, украсила обложку журнала ELLE Hollywood. Фотографии девушки, которая прежде представляла Россию в образе царицы Сююмбике, появились на сайте издания.

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Разиль Самигуллин