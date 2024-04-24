Время реагирования на вспышки инфекций в России сократили до 24 часов

Фото: Татьяна Демина

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что время реагирования на вспышки любых инфекций, в том числе неизвестных, сокращено до 24 часов.

— Мы сегодня сокращаем до 24 часов, уже сократили, время реагирования на вспышки любых, в том числе неизвестных, инфекций, — отметила Попова.

По словам Поповой, активно работают мобильные лаборатории, которые позволяют быстро диагностировать инфекции. Кроме того, усилена работа санитарной службы на границе. В приграничных регионах санитарная служба может оперативно контролировать ситуацию не только в стационарных пунктах пропуска, но и в мобильных.

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Анастасия Фартыгина