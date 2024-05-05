В Набережных Челнах может появиться новый причал для речных лайнеров

Жители Набережных Челнов предлагают построить на месте бывшего грузового порта полноценный терминал для речных лайнеров с гостиницей и ресторанами. Инициатива опубликована на «Карте идей» платформы «Камская агломерация». Об этом сообщает издание chelny-biz.ru.

Это предложение неслучайно — новым генеральным планом Набережных Челнов уже заложено строительство речного порта в районе нижнего бьефа, а около грузового — причал.

На месте бывшего причала организуют стоянку маломерных, спортивных, парусных и прогулочных судов. Автор предложения считает, что территорию причала можно соединить с выходом в центр города, обустроив линейный парк.

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Разиль Самигуллин