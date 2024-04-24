ФАС согласовала цены на отечественные препараты для профилактики инфарктов и инсультов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на первые отечественные дженерики, предназначенные для снижения риска инфарктов и инсультов.

Препараты «Тиказалис» и «Тикагрелор» получили одобрение ФАС в рамках МНН «Тикагрелор». Цены за упаковку из 56 таблеток в дозировке 60 мг установлены на уровне 2 031 рубля.

После возникновения правовых оснований для обращения этих препаратов их доступность для граждан повысится. В медицинских организациях препараты будут предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Ранее Федеральная антимонопольная служба России поручила своим территориальным органам усилить контроль за порядком установки и эксплуатацией рекламных конструкций.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин