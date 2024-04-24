В Казани из горящей квартиры спасли мужчину

В Казани по адресу улица Минская, 42 произошел пожар. Очевидцы сообщили, что из второго подъезда шел дым. По прибытии пожарных выяснилось, что возгорание произошло в одной из квартир на четвертом этаже. Площадь пожара составила пять квадратных метров — горел диван. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожарные оперативно локализовали возгорание в 13.09. Из горящей квартиры они спасли мужчину в возрасте 50—55 лет и передали его медикам скорой помощи. Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причину пожара.

Напомним, на «деловом понедельнике» начальник Управления гражданской защиты Сергей Чанкин сообщил, что с начала года в Казани зарегистрировано 213 пожаров. На них пострадали 18 человек и еще шестеро погибли, а 16 горожан удалось спасти. Возгораний в лесопарковых зонах не было.

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