В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к мероприятию состоялась на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны сообщил, что в этом году в параде на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек и 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация ВКС.

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Разиль Самигуллин