TikTok удалил более тысячи запрещенных материалов по требованиям Роскомнадзора

Соцсеть TikTok с 2023 года удалила более 1 тыс. запрещенных публикаций по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает RT.

В 2023 году по запросам ведомства было удалено 659 запрещенных материалов, а за прошедший период 2024 года — 211 интернет-страниц, содержащих противоправную информацию.

Модерация контента позволила также удалить или заблокировать в 2023 году 80 материалов с детской порнографией, суицидальным или пропагандирующим наркотики контентом. С начала 2024 года было удалено еще 102 таких материала.

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Разиль Самигуллин