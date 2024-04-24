В Татарстане дни родного и русского языка проведут за 3,6 млн рублей

В Республике Татарстан 26 апреля отмечают День родного языка. Праздник установлен в честь выдающегося татарского поэта, публициста и общественного деятеля Габдуллы Тукая, который считается одним из основоположников современного татарского литературного языка.



Памятные мероприятия и торжества проходят во всех муниципальных районах Татарстана и в столице. Они проводятся в рамках государственной программы Республики Татарстан «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан».

На реализацию мероприятий, посвященных Дню родного языка и Дню русского языка, предусматривается по 3 630 000 тыс. рублей ежегодно.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева