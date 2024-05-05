Главное о коронавирусе за неделю: у США проблемы с оружием, в Италии судятся с Роналду
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае прошлого года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 29 апреля по 5 мая 2024 года. Так, в США пандемия усугубила проблемы с поставками оружия, а в России снизилась заболеваемость.
В Татарстане почти 500 заболевших
- В Татарстане с 29 апреля по 5 мая коронавирус обнаружили у 439 татарстанцев. На предыдущей неделе COVID-19 выявили у 523 человек.
- С 29 апреля по 5 мая в республиканские больницы попали 84 человека. Семью днями ранее этот показатель составлял 82 заразившихся.
- Из больниц было выписано 499 пациентов по всей республике.
- Летальных случаев не зафиксировано. Всего в Татарстане за период пандемии умерли 2 010 жителей.
В России снизилась заболеваемость COVID-19
- С 29 апреля по 5 мая коронавирус выявили у 14 940 россиян. На предшествующей неделе этот показатель составлял 16 280 человек.
- Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 10,4 и снизился, в сравнении с предыдущей неделей, на 5,7%.
- Увеличение заболеваемости отмечено в 30 субъектах РФ, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране.
- За неделю в больницы доставлены 2 353 человека. Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 2,4%.
- В течение этой недели выздоровели 16 538 человек, скончались 69 пациентов.
- Минздрав России утвердил новый стандарт медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях, теперь в документе прописана возможность посещения врача акушера-гинеколога, пульмонолога и гематолога, кроме того, добавлены ряд препаратов для лечения ОРВИ и исключены антибиотики.
Футбольный клуб «Ювентус» судится с Криштиану Роналду
- Футбольный клуб «Ювентус» изучает возможность обжалования решения суда Италии по делу о выплатах бывшему нападающему клуба Криштиану Роналду. 17 апреля суд обязал «Ювентус» выплатить Роналду €9,77 млн, у форварда было тайное соглашение с туринцами, позволяющее клубу отложить выплату зарплаты в период пандемии коронавируса. В рамках этой сделки «Ювентус» не выплатил Роналду €19,9 млн. Осенью 2023 года португалец обратился в суд.
- Некоторые поставщики не хотят заключать с Минобороны США долгосрочные контракты с фиксированными ценами на восполнение поставляемых из запасов Пентагона вооружений Украине. Пентагон «выявил множество проблем с цепочкой поставок». «Как правило, это давние проблемы, усугубленные такими обстоятельствами, как пандемия COVID-19 и возросшие требования со стороны Украины, а также другими факторами. Длительное время ожидания, связанное с поставками деталей и сырья от поставщиков, сказывается на многих программах вооружений».
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».