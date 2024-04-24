Не докупил коров и построил новое здание: с главы фермерского хозяйства в Татарстане взыскали 5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В понедельник, 22 апреля, Арбитражный суд Татарстана вынес решение по иску Минсельхоза республики к главе крестьянского фермерского хозяйства Альберту Ахметову в Кукморском районе. Министерство обвиняло КФХ в невыполнении условий гранта за реконструкцию коровника, закупку голов скота с производством не менее 180 тонн молока в год.

Ответчик в свою очередь заявлял, что условия гранта выполнил, с чем не согласился Минсельхоз. По условиям гранта Ахметов должен был закупить 40 коров и реконструировать коровник на аналогичное количество голов. На эти цели Минсельхоз направил главе хозяйства без малого пять миллионов рублей.

В течение полутора лет со дня получения гранта предприниматель должен был довести поголовье коров до 40 животных, обеспечить производство не менее 180 тонн молока в год и организовать не менее двух новых постоянных рабочих мест. В Минсельхозе Татарстана заявили, что Ахметов взятые на себя обязательства не исполнил и не предоставил отчет по использованию грантовых средств.

В связи с этим Министерство провело проверку фермерского хозяйства. По ее итогам стало ясно, что у предпринимателя числится 49 голов крупного рогатого скота, правда, из требуемых сорока проверяющие насчитали всего 31 корову. Также вместо реконструкции фермы Ахметов построил рядом новое здание.

Арбитражный суд Татарстана отклонил доводы ответчика об исполнении условий получения гранта, потому что они не подтверждаются документально. Не смог предприниматель во время суда доказать и то, что количество коров в его хозяйстве составляет 40 голов. Построенное же здание фермы не было зарегистрировано на предпринимателя и, как указано в решении суда, построено оно было без соответствующей разрешительной документации.

В итоге Арбитражный суд Татарстана взыскал с предпринимателя 5 миллионов рублей грантовых средств и 54 тысячи рублей госпошлины.

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Артем Гафаров