Чехия отозвала посла республики из России

Правительство Чехии официально отозвало посла республики Витезслава Пивоньку из России. Он постоянно проживает в Праге с конца 2022 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство СТК.

Представители чешского внешнеполитического ведомства объявили, что Пивонька покинет свой пост в конце мая 2024 года.

Ранее Министерство иностранных дел Чехии рекомендовало правительству продлить запрет на выдачу виз и разрешений на долгосрочное проживание в республике гражданам России и Беларуси.

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Разиль Самигуллин