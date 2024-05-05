Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Пасхой

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных сограждан с окончанием Великого поста и светлым праздником Воскресения Христова. Он подчеркнул, что Пасха вселяет веру в торжество добра, справедливости и милосердия, служит укреплению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей.

В своем поздравлении Рустам Минниханов отметил, что сегодня, когда Россия проходит через непростые испытания, эти ценности становятся особенно важными. Он упомянул о незыблемости семейных устоев, защите и поддержке материнства и детства, воспитании молодежи в духе уважения к старшим и почитания традиций предков.

Также раис республики подчеркнул, что в многонациональном Татарстане православие развивается в тесном взаимодействии с государственными и общественными институтами, в рамках конструктивного межрелигиозного диалога и сотрудничества. В этом он видит залог благополучия и духовного взаимообогащения.

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Разиль Самигуллин