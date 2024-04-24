В Казани тестируют систему «Говорящий город» для удобства инвалидов-колясочников и незрячих

В общественном транспорте Казани началось тестирование системы радиоинформирования и звукового ориентирования «Говорящий город». Это оборудование призвано облегчить передвижение по городу для инвалидов-колясочников и незрячих.

Система уже используется в 43 регионах страны. В Казани ее начали тестировать с сегодняшнего дня в автобусе маршрута №36. Презентация состоялась на остановке «Аптека №293», которая расположена рядом с объектами, где часто бывают люди с ограниченными возможностями здоровья.

Пассажиры с ограниченными возможностями заранее отправляют уведомление водителю через специальное мобильное приложение. Так водитель знает, что нужно открыть пандус или включить звуковой маяк над дверью. Тестирование продлится в течение месяца.

Если тестирование пройдет успешно, то систему установят и на другом транспорте Казани. Это позволит сделать общественный транспорт еще более доступным для всех категорий граждан.

Кроме того, для незрячих жителей на восьми участках города в этом году планируется установить 56 устройств голосового сопровождения пешеходов «Триоль-М». А в 2023 году на 33 светофорных перекрестках города установили 250 таких устройств. Еще на 109 участках Казани смонтировали 283 звуковых сигнализатора типа «Соловей».

Напомним, в Казани на перекрестке Габдуллы Тукая — Фатыха Карима внедрят интеллектуальную транспортную систему. Работы будут проведены в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Они будут завершены до 1 сентября.

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Разиль Самигуллин