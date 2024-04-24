Мухаметшин наградил победителей республиканских конкурсов парламентского урока

В Казани состоялась церемония награждения победителей конкурсов, проведенных в рамках парламентского урока — 2024 «Выбираем будущее!». Участие в мероприятии принял председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

Парламентские уроки прошли во всех школах республики с 5 по 17 февраля. Они были посвящены разъяснению основ избирательной системы России и Татарстана. В этом году конкурс творческих работ учащихся и методических разработок педагогов проходил по девяти номинациям.

Глава парламента подчеркнул, что основная цель Парламентского урока — подготовить молодежь к взрослой жизни, пониманию ответственного периода жизни. Он выразил уверенность, что участники проекта обогатились новыми знаниями.

— Рад, что он и в этом году прошел успешно. Думаю, что это наш небольшой вклад в подготовку и воспитание подрастающего поколения. Мы и дальше будем эту форму использовать в своей работе, — отметил Фарид Мухаметшин.

Также Фарид Мухаметшин рассказал о поддержке новых регионов России. Так, например, завтра очередной благотворительный груз будет отправлен в Луганскую Народную Республику. В частности, будет доставлено 100 тонн груза с вещами первой необходимости.

На церемонии также выступил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин. Он поблагодарил учителей за их труд и подчеркнул важность их миссии.

Республиканский этап конкурсов рисунков, сочинений, эссе, видеороликов и школьных проектов собрал 312 участников — учащихся 1–11-х классов. Более 60 педагогов представили на конкурс методические разработки уроков и внеурочных мероприятий.

Рената Валеева