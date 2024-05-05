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На Каме специалисты МЧС спасли двух человек

16:55, 05.05.2024

Инспекторы Чистопольского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Татарстан спасли двух мужчин, чей парусник перевернулся на реке Каме напротив речного порта города Чистополя.

Мужчины 1988 и 1987 г.р. оказались в воде в 500 метрах от берега. Прибывшие инспекторы не позволили им утонуть и доставили спасенных на берег, где передали медикам скорой помощи. Перевернутое маломерное моторно-парусное судно отбуксировано к берегу.

Ранее участок федеральной трассы в Абатском районе Тюменской области оказался под угрозой из-за сильного ветра, который нагоняет волну на насыпь вдоль дороги. Специалисты МЧС России работают над укреплением временной земляной преграды, чтобы предотвратить возможные разрушения.

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Разиль Самигуллин
ОбществоПроисшествия Татарстан

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