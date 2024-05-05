На Каме специалисты МЧС спасли двух человек

Инспекторы Чистопольского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Татарстан спасли двух мужчин, чей парусник перевернулся на реке Каме напротив речного порта города Чистополя.

Мужчины 1988 и 1987 г.р. оказались в воде в 500 метрах от берега. Прибывшие инспекторы не позволили им утонуть и доставили спасенных на берег, где передали медикам скорой помощи. Перевернутое маломерное моторно-парусное судно отбуксировано к берегу.

Ранее участок федеральной трассы в Абатском районе Тюменской области оказался под угрозой из-за сильного ветра, который нагоняет волну на насыпь вдоль дороги. Специалисты МЧС России работают над укреплением временной земляной преграды, чтобы предотвратить возможные разрушения.

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Разиль Самигуллин