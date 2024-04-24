Комитет по транспорту Казани изъял 16 самокатов за нарушение правил стоянки

Комитет по транспорту Казани провел первый в этом сезоне рейд по проверке соблюдения правил пользования электросамокатами. Поводом для рейда стали жалобы жителей на хаотичное размещение самокатов по городу.

В рейде приняли участие сотрудники комитета по транспорту, специалисты Управления по вопросам общественной безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами аппарата Исполкома, сотрудники Административной комиссии города и ГИБДД Казани. В результате контрольных мероприятий с улицы Салимжанова и Вознесенского тракта было изъято 16 электросамокатов.

Собранные материалы будут рассмотрены на заседании административной комиссии. В Комитете по транспорту напомнили, что существует четкий регламент мест расположения и парковки электросамокатов, и хаотичная парковка в городе недопустима.

Рейды на улицах города будут проводиться регулярно в течение всего сезона. Комитет по транспорту призывает соблюдать правила и парковать электросамокаты только в разрешенных местах.

Напомним, на улице Баумана в Казани запретят движение на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах. Соответсвующий документ был опубликован комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Татарстане.

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Разиль Самигуллин