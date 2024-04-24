Стипендии в вузах могут повысить до прожиточного минимума

Фото: Максим Платонов

Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила повысить средний размер стипендии в вузах до 15,4 тысячи рублей.

— Студентам приходится подрабатывать после, а иногда и вместо занятий, чтобы себя обеспечить, — отметила Лантратова.

Зампред указала, что на сегодняшний день средний размер стипендии студентов вузов составляет 1825 рублей. В связи с этим она и лидер фракции Сергей Миронов обратились к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением увеличить размер стипендии до уровня прожиточного минимума и индексировать ее ежегодно на уровень инфляции.

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Анастасия Фартыгина