Участники и инвалиды ВОВ смогут совершить поездку на поездах дальнего следования бесплатно

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут совершить поездку по территории России на поездах дальнего следования бесплатно. Также бесплатно может совершить поездку один сопровождающий. Об этом сообщила пресс-служба Миндортранса России.

Оформить бесплатный проездной документ можно в кассе при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего право на льготы.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны также могут оформить заявку на резервирование мест, обратившись в Центр содействия мобильности ОАО «РЖД». Заявка подается не менее чем за двое суток до даты отправления поезда и рассматривается не более двух суток со дня получения.

Количество поездок не ограничено, совершить поездку можно в любой день в течение года. Сбор за оформление и плата за сервисные услуги не взимаются. Напомним, в честь празднования Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны смогут воспользоваться бесплатными полетами и премиальным обслуживанием в аэропортах.

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Разиль Самигуллин